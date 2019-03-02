FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1713
hangi tarihten bahsediyorsun
Benim düşünceme göre, 18 Eylül'de - herkes kue'de bir düşüş ve oranda bir artış bekliyordu, ancak bunun lanet bir şey olmadığını ve sadece biraz azalttığını söylediler - rakam 2 uçtu ...
her şey strateji ile ilgili
ve ayrıca başka bir işaretleme gösterirseniz =))))))))))))))))))))))))) sonunda her şey süper =)
söylemesi daha da kolay =))) pound hedefimi 5 piplik bir uçuşla aldı =)
ve 5920'lik bir borç getirisi =) şubeyi sadece Eylül ve Ekim 4 için çoklu listeye almak ilginçse =) ve sayılarımdan sonra sterlin nasıl koştu =)))
efsanevi!) inanılmaz)) eğer doğruysa tabii ki
Nasıl ticaret yaparsınız - kanalınızın dökümü hakkında? yoksa içeride mi?
hikaye daha önce şubenin başında 50. sayfaya kadar yayınlandı. ama nasıl ticaret yapılır, ama herkes için =)
Eh, birçok varyasyon var ...
Hayır, Japonlar ve cücelerle geçerim) Audi bu hafta mı?
Bankada sermaye açısından varım ve altın bekliyorum.
kırmızı satmak için geç fark ettiğin bir şey.
Tahminini değiştirdi mi?
Bu resmin ölçeği duruma ne kadar uygundur? daha büyüğünü alayım mı
Ona göre +- 100 piplik bir düzlükteyiz...
çizgilerine bakarak - öyle olacağını düşünüyorsun gibi görünüyor ...
Bu ne ölçüde haklı ve neden? İstatistik? analitik?
kırmızı satmak için geç fark ettiğin bir şey.
Tahminini değiştirdi mi?