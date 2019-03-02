FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 848

wild_hedgehog :
1.544 yakında ve sonra geri

evroenkin diaposonchik almak


 

ve ne kadar verecekler...


Yukarıdaki patateslerle ilgiliydi ...

Görüş, Forex'teki fiyatın piyasadaki gibi olmadığıdır. Burada fiyat, satıcılar ve alıcılar için aynı anda orta bir konuma sahiptir ve her ikisi için de eşit olarak en az elverişlidir. Bu, grafiksel olarak loka'nın ortasına karşılık gelir. EUREKA'daki spread 2 puan ise, sırasıyla alıcı için - "eksi" puan ve satıcı için aynı "eksi" bir puan. Bunun gibi bir şey...

 
raylar boyunca kim basit bir gösterge yapabilir?
 
Lesorub :
raylarda, sadece göstergeler değil, aynı zamanda bir grup danışman
 
wild_hedgehog :
sadece bir gösterge...
 
bunun gibi bir şey? çok fazla akım var
Dosyalar:
di-information.ex4  65 kb
wild_hedgehog :
Kodda bir tür hata, muhtemelen ... grafiğe yapışmıyor
 

Evra için limit kartını yükledi:


 
azfaraon :
Piyasada isme göre ücretsiz olup olmadığına bakmanız gerekir. kaynağı bulamıyorum

