21april :

Öyleydi, ama "ejderha" uçtu)

Dolar endeksiyle değil, sterlinle işlem yapıyorum. Bu yüzden derinden FSU'ların uçtuğu yerdeyim.
 
Bu arada, profesör, delta hiçbir şey vermeyecek, poundun tüm büyüme süresi boyunca, sadece dünden önceki gün pozitifti. Pozlar, sadece onlar, nerede kazandıkları, ne zaman ve ne zaman fırlattıkları.
 
stranger :
1.50-1.57 pound hakkında net değilse, o zaman başka nasıl yazacağımı bilmiyorum. Ya da hangi yorumlar?
Peki, izleme hesabının çekilmesi hakkında? yoksa olmayacak mı? (neyim ben aptalım - tabii ki herhangi bir düşüş olmayacak!)
 
Ishim :
Peki, izleme hesabının çekilmesi hakkında? yoksa olmayacak mı? (neyim ben aptalım - tabii ki bir düşüş olmayacak! )

Belki de olmaz. Bu hafta, gerçek.

Pipler, ana alımlar asılı.

Bir tür kaos. Piyasa uyanıyor)))) Satıyorlar, alıyorlar (euro) ... Neyse, neyse ...
 
stranger :

Herhangi bir yorum yazmayacağım, link atacağım ve hepsi bu.

İzleme myfx üzerinde olacak

Belki de olmaz. Bu hafta, gerçek.

Pipler, ana alımlar asılı.

stranger :
Bu arada, profesör, delta hiçbir şey vermeyecek, poundun tüm büyüme süresi boyunca, sadece dünden önceki gün pozitifti. Pozlar, sadece onlar, nerede kazandıkları, ne zaman ve ne zaman fırlattıkları.
gitmiş gibi görünüyor ("ağırına göre" - hiç cevap vermiyor ...)
 

biraz pound sat:


 
Lesorub :

biraz pound sat:


Bilge izliyor! )
 
21april :
Bilge izliyor! )

Palyaçoları nasıl izliyorsun?

Nisan sonu-Mayıs başı önce ayrıldı.

