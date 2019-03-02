FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 844

artikul :
Eh, her zamanki gibi)))
evet, sonra al, sonra sat, sonra artı veya eksi... Kase nedir? ))) PPC dolu. ve gün boyunca - normal)
 
Ishim :
Değil! hadi bizimkine geçelim! - ve ipliğin nerede izleneceği - en azından sinyallerde! Yüksek hızlı tırmanışta bir şampiyonluk yapalım)))))

O zaman işte pamm tarafından yapılan dalga tahmini

Speculator_ :

O zaman işte pamm tarafından yapılan dalga tahmini

Orada ördek zaten, durak 100 puandan fazla olmayacak, belki daha yükseğe ve aşağıya eğilecek, büyümek yerine düşecek. Şahsen ben olacağına inanıyorum
stranger :

Pekala, hadi çantaya gidelim, değil mi?

yarısını geri kazanmak gerekiyor (bana biraz daha düşük görünüyor), sonra bir takas (daire) ve dairenin eğimine bağlı olarak dar açılı bir kulüp var)
 
stranger :

Pekala, hadi çantaya gidelim, değil mi?

Efsane seni sızdırana kadar (((( - her şeyin yoluna gireceği konusunda yeniden başlayacağını söylüyor!)
 
Speculator_ :

O zaman işte pamm tarafından yapılan dalga tahmini

)))))) Hadi ve sinyalleri takip et, yoksa şampiyonluğu kaçıracaksın!
 
_new-rena :
evet, sonra al, sonra sat, sonra artı veya eksi... Kase nedir? ))) PPC dolu. ve gün boyunca - normal)
Euro'dan bahsediyorsanız, Kase negatif bir deltaya girdi, bu da kaotik bir dalgalanmaya neden oluyor))) Dün pozitif bir delta vardı, program %100 yaptı ve düşüşe geçti))) Şu anda delta tekrar kırmızı, bu yüzden seviye çarpıncaya kadar yakalamak iyi değil)))
artikul :
Euro'dan bahsediyorsanız, Kase negatif bir deltaya girdi, bu da kaotik bir dalgalanmaya neden oluyor))) Dün pozitif bir delta vardı, program %100 yaptı ve düşüşe geçti))) Şu anda delta yine kırmızı, bu yüzden seviye çarpıncaya kadar yakalamak iyi değil)))
peki, evet, katılıyorum. pazarlık aslında. düzelt, aç, biraz dök ve sonra göreceğiz) broşür bunun için var ...
 
Ishim :
Efsane seni sızdırana kadar (((( - her şeyin yoluna gireceği konusunda yeniden başlayacağını söylüyor!)

Efsane ne sızdırdı? Kimi sızdırdın? Ne zaman sızdırdın? Palyaçolar, fiyat 6 incir yükseldi, bir buçuk düştü, DÜŞTÜ, çığlıklar, coşku, şey, tek kelimeyle aptallar)))

Seninle iletişim kurmakla ilgili bir şey beni bağladı))) Yol boyunca grafikleri bile görmüyorsan ne hakkında konuşabilirim. Güle güle)))

 
Ishim :
)))))) Hadi ve sinyalleri takip et, yoksa şampiyonluğu kaçıracaksın!
Şampiyonlukla ilgilenmiyorum.
