FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 844
Eh, her zamanki gibi)))
Değil! hadi bizimkine geçelim! - ve ipliğin nerede izleneceği - en azından sinyallerde! Yüksek hızlı tırmanışta bir şampiyonluk yapalım)))))
O zaman işte pamm tarafından yapılan dalga tahmini
Pekala, hadi çantaya gidelim, değil mi?
evet, sonra al, sonra sat, sonra artı veya eksi... Kase nedir? ))) PPC dolu. ve gün boyunca - normal)
Euro'dan bahsediyorsanız, Kase negatif bir deltaya girdi, bu da kaotik bir dalgalanmaya neden oluyor))) Dün pozitif bir delta vardı, program %100 yaptı ve düşüşe geçti))) Şu anda delta yine kırmızı, bu yüzden seviye çarpıncaya kadar yakalamak iyi değil)))
Efsane seni sızdırana kadar (((( - her şeyin yoluna gireceği konusunda yeniden başlayacağını söylüyor!)
Efsane ne sızdırdı? Kimi sızdırdın? Ne zaman sızdırdın? Palyaçolar, fiyat 6 incir yükseldi, bir buçuk düştü, DÜŞTÜ, çığlıklar, coşku, şey, tek kelimeyle aptallar)))
Seninle iletişim kurmakla ilgili bir şey beni bağladı))) Yol boyunca grafikleri bile görmüyorsan ne hakkında konuşabilirim. Güle güle)))
)))))) Hadi ve sinyalleri takip et, yoksa şampiyonluğu kaçıracaksın!