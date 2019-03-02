FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1674
İşim ve Tantrik)))
Pamm'deki HIM'deki düzeltme ertelendi, trendin zamanı geldi)))
Evet ama bugün değil.
Ve bir şekilde yaklaşımınıza uyan ne oluyor?
kareleri gördün mü =)
Bu davaya uyduğunu gördüm, ama anlamadığım şey şu
- diyelim ki iplik bir şekilde seçenek seviyelerini değerlendiriyor - eğer doğru anladıysam - bazı seviyelerde direnç ve destek veriyorlar,
ve bundan sonra hareketin şu ya da bu yönde olacağına dair bir tahmin nasıl yazılır?
Ve tahmin neden işe yaramayabilir?
Bu arada, doğru hatırlıyorsam, bir hafta önce, para birimi pound için 1.5640 gibi bir seviye ya da bunun gibi bir tahminde bulunduğunda
- Bir hafta içinde yahudilerde 1.08 seviye olacağını yazmışsın **
yoksa sen değil misin?
Bu da seçenekler üzerinden mi?
Ve bir şekilde yaklaşımınıza uyan ne oluyor?
Evet. Bu şekilde daha net olacak:
//---
PS Burada ve kareler ve tekerlekler. ;)
bu arada 0790, 0660'a kadar Evra'yı bekliyorum...
ve Kivi uçuruma düşmeye hazır...
niye ya?
aylık, haftalık mumlar aşağı, açık gün MA3'ün altında, satış günü...
0858 molalar, 0660 ve 0530 için daha düşük destek
0920'den itibaren olası satış...