FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1673

Yeni yorum
 
stranger :
Evet ama bugün değil.
piçler)) çok hızlı ve geri dönmüş görünüyorlar
 
Lesorub :

Hayır, sadece döküyorum...

ve Onlar - bilimsel göre

ve nasıl daha iyi? Garip, bir şekilde bazen hedefi vurur...
 

öyleyse ona sor sonuç aynı olacak...

kızıl saçlı, yakında patlayacağını hissediyorum ...


 
Lesorub :

öyleyse ona sor sonuç aynı olacak...

kızıl saçlı, yakında patlayacağını hissediyorum ...


Fedya, hafta sonu altın ve gümüşten bahsetmiştim, 1140-50, belki 1100, gümüş 16+-0.2 puan.)

Pound'a göre. Yeni satışlar artmıyor, yani şimdilik 52, ama göreceğiz.

 
stranger :

Fedya, hafta sonu altın ve gümüşten bahsetmiştim, 1140-50, belki 1100, gümüş 16+-0.2 puan.)

Pound'a göre. Yeni satışlar artmıyor, yani şimdilik 52, ama göreceğiz.

Grisha bana 1 puanın arkasına saklanmamı tavsiye etti ...

 
Lesorub :

Grisha bana 1 puanın arkasına saklanmamı tavsiye etti ...

Üzgünüm, Grisha, skleroz)))
 
stranger :
Üzgünüm, Grisha, skleroz)))

imkanı yok...

burada kes, yazık değil:


 
Ve Fedor ve Misha ...
Ve Sasha ve Grisha ...
hoca yok...
Anette'imiz neredesin *?)))

* - ABUT VE ANET - Mısır mitolojisinin kurgusal yaratıkları,
günün saatini, gece ve gündüzün değişimini simgeliyor.
Abut ve anet suda yüzen iki özdeş balıktır.
güneş tanrısı Ra'nın gemisinin önünde nöbetçiler olarak...
 
Vizard_ :
Ve Fedor ve Misha ...
Ve Sasha ve Grisha ...
hoca yok...
Anette'imiz neredesin *?)))

* - ABUT VE ANET - Mısır mitolojisinin kurgusal yaratıkları,
günün saatini, gece ve gündüzün değişimini simgeliyor.
Abut ve anet suda yüzen iki özdeş balıktır.
güneş tanrısı Ra'nın gemisinin önünde nöbetçiler olarak...
Fedor ve Maksim
 
stranger :
Fedor ve Maksim
İşhim ve Tantrik)))
1...166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680...2119
Yeni yorum