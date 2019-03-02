FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1632
bugünün zıvana kesicisi için eurorectangle...
Euro bekleniyor
Teşekkür ederim)
Bu benim öngörümle doğru orantılı. Fibo düşüşü durdurdu.
teşekkür etmek!
Sterlin karşısında, örneğin 4 rakam ve euro karşısında iki rakam olabilir ve bu farktır.
En çok arama sözleşmelerinin satın alındığını görüyorum ..., ama onlarla gitmeyeceğim)
Yukarıdakilerin tümü yalnızca pound için geçerlidir.
korelasyon hakkında böyle tanımladın =)
euro hakkında
Roman Busarov :
ve her şeyi kapattım =) iyi, neredeyse her şey =) her yöne biraz bıraktı. pozitif bir kilide sıkıştırılmış 3 gün boyunca uçmasına izin verin =)
Ve 5740 ve üzeri bir pound için selimite ayarladım ve sigara içiyorum)))
bugünlük bu kadar, yoksa benden bir sürü vardı.
Teşekkür ederim!
1.1250)))
Daub her şeydir)
Teşekkür ederim)
Rekabetçi anlaşmaları değerlendiriyorum ve tüm robotların kullanıldığı sonucuna varıyorum.
Teşekkür ederim!