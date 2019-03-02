FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1625

Bicus :

tol64 , 1.5200 vuruşta 1.5562 değeri - bu nedir?

Stobets, yani nasıl bir rakam gösteriyor?

Bu daha net mi?)

 
Daniil Stolnikov :
stranger :
stranger :

Bu daha net mi?)

Numara. Merhaba, Aylık seçenekler bağlamında Düşük - bu anlaşılabilir bir durumdur. Ancak tol64'ün grev bağlamında bir rakamı var.
 
Roman Busarov :
yok öyle bir şey =)

1.5870, haftalık grafikte açıkça %50.

)))

Bicus :

1.5870, haftalık grafikte açıkça %50.

)))

sadece tesadüf. ve bu seviyedeki haftalık kanalın üst sınırı =)
 
Roman Busarov :
haftalık kanalın üst sınırı
Bunun haftalık seçeneklerle bir ilgisi var mı?
 
Küresel olarak bir pound için böyle bir resmim var
Dosyalar:
image.jpg  78 kb
 
Bicus :

1.5870, haftalık grafikte açıkça %50.

)))

5870 artık bulutların üzerinde. Haftalık bir aralıktan bahsediyorsak, o zaman en yüksek seviyesi şimdi 1.5774, sabahtı, şimdi pip 10-15 daha yüksek, bilirsiniz)
 
Bicus :

Stobets, yani nasıl bir rakam gösteriyor?

