FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1625
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tol64 , 1.5200 vuruşta 1.5562 değeri - bu nedir?
Stobets, yani nasıl bir rakam gösteriyor?
Bu daha net mi?)
O? Bağlantı
Bu arşivden mi bahsediyorsun? Kaldırılan köpekler
O
Ne zaman yeniden yükleyebilirsiniz? Ya da ortalıkta arşivi olan var mı?
Bu daha net mi?)
yok öyle bir şey =)
1.5870, haftalık grafikte açıkça %50.
)))
1.5870, haftalık grafikte açıkça %50.
)))
haftalık kanalın üst sınırı
1.5870, haftalık grafikte açıkça %50.
)))
Stobets, yani nasıl bir rakam gösteriyor?