FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1634

ölü?
 
Evet, biraz ölü... Gelecek hafta balık tutacağız.

Açgözlülükleri sınır tanımıyor. )))
 
Umarım)))
 
Ve iki hafta içinde, pound başına 13 kapalı incir ve siyahta 3.5, kimseye söylemeye gülecekler ....
 
yakında Kuzey'i sollamak ...


 
Görünüşe göre Pazartesiyi beklememeye karar verdiler ve şimdi kesmeye başladılar. )))
 
Ne güzel bir mum
 
Evet, haberlere baktım, geldim, baktım, memnun kaldım) Ve euro nasıl büyüdü, satın almaları boşuna değildi
 

yıl sonuna kadar kırmızı, tahmin


 
Yasta her şeyi nasıl anlayabilirim?)
