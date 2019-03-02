FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1630
İşte çatlamışlar =)
belki ilk performanstan sonra karnavallar ülkeye atılmalı =)
Eh, insanlar için küçük bir ipucu =)
Dün sıktılar, çok sıktılar. )))
Hala bugün, bir heykelcik üzerinde yükselen bir mum ve bu nihai rüyadır))))
Sanırım euro bugün 11130-35, 15660 pound, audi 7880-85 civarında kapanacak.
elan, kue4'ün ücretlendirildiğini böyle söyleyecek =)))
Japonlar kue yerine devlet tahvili almaya karar verdi..
Avrupa 1 numara daha genişledi =)
Eh, son olarak, 2 aylığına işten uzaklaşmanız gerekiyor, piyasanın sakinleşmesine izin verin, aksi takdirde sistemlerin kırılması hemen başlar ...
Başka bir buçuk hafta ve sonra geleceğin sona ermesinden önce kesinlikle boşaltmanız gerekiyor, uçuşlar olabilir) Ticaret sistemlerine gelince, onları kullananlara sempati duyuyorum)))
Haziran ayından Eylül ayına kadar ciddi bir hamur taşması başlar başlamaz yavaşlamamız gerekiyor)))
Öyleyse devam et, umurumda değil
Ve baba yagya, pgotif. ;)
Eh, insanlar için küçük bir ipucu =)
Pound'a karşı, evet ve geri kalanı xs)