FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1627
Evet, onlara dalga teorisi hakkında erişte))) Evet, HIM olmadan şube hiç de aynı değil, kimse Moskova'ya dayanamaz, bir tür başıboş trol ortaya çıkacak, chtoli, sıkıcı şeyler)
anlamıyorsunuz - o zaman tüm ornitorenkler bir kar fırtınası sürüyor ve konuşacak kimse yok, aksi takdirde eğlence verin))
Tuma bir yerlerde kayboldu, göğsünün sağlıklı olduğunu görebilirsin)
herkese iyi geceler. Funtik direnci kıracak ve düşecek mi?
evet dolduruyorum
Söz verildiği gibi.
http://01.dosya paylaşımı.rf/trujvbej73r7.html
şiddetle yukarı çıkmak istemiyor, tıpkı aşağı gibi.
Bana gelince, tekrar sık sık tahminler vermeye başladım (geçmişler yerine getirilene kadar), ki bu iyi değil.
Sık sık bir yandan diğer yana savurma....
teşekkür etmek !
şimdi patlayacakmış gibi geliyor.