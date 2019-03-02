FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1633

Yeni yorum
 

tuma88:
1,1250 )))

stranger:

Daub her şeydir)

Teşekkür ederim)


peki o zaman 1.13 / 1.1330)))
Bu bir ütopya değil mi?

teşekkür etmek!
 
Daniil Stolnikov :
Ellerim ve gözlerim var. bu yüzden kaçmadı

Bende de aynısı var. Tüm katılımcı kitlesinin ortasındayım. )))
Çıktı Belki akşama kadar veya tahminin yürütülmesinden önce (her ihtimale karşı, tüm tahminleri profile koydum).

teşekkür etmek!
 
tuma88 :

peki o zaman 1.13 / 1.1330)))
Bu bir ütopya değil mi?

teşekkür etmek!

Daub dalgaları.

Teşekkür ederim)

 
stranger :

Daub dalgaları.

Teşekkür ederim)

ah ... dalgalardan bahsediyorsun. Ayrıca çalışacakları bir yer var.


Akşama veya pazartesiye kadar bırakın.

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
ah ... dalgalardan bahsediyorsun. Ayrıca çalışacakları bir yer var.


Akşama veya pazartesiye kadar bırakın.

Teşekkür ederim!

Evet, Öğretmenin kısa çizgileri de bazen "işlenir")))

HE hızlı bir şekilde bir ekranı buraya sürüklediğinde ve çok güçlü bir çizgi ve ardından bir tokat gösterdiğinde özellikle harika .... ve sessiz))))

 

komünya?


[Silindi]  
Lesorub :

komünya?


1.2340'tan daha erken değil
 
Ve şimdi, Yahudilere göre, zamanları)))
Dosyalar:
brown-bear-family1.jpg  460 kb
 
Roman Busarov :
1.2340'tan daha erken değil

limitler bekliyor...


 

Evet, biraz ölü... Gelecek hafta balık tutacağız.

1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...2119
Yeni yorum