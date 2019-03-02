FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1635

Yeni yorum
 
Bana soruluyor, şimdi boşalıp uzaya ateş edecekler))
 

EURNOK'ta çok umut verici görünüyorum...


 
Nikolai Romanovskyi :
Bana soruluyor, şimdi boşalıp uzaya ateş edecekler))
Evet, bir saat içinde ve boşaltın)
 
Enka taş aşağı istiyorum...
 
stranger :
Evet, bir saat içinde ve boşaltın)
Her şey 1 saatte 150 p olabilir))
 
Böyle. Fiyat durmuş gibi görünüyor - şamanın az önce sattığının kesin bir işareti. Hepsi alışverişte beyler!
 

Doğru dikdörtgenler

 
Nikolai Romanovskyi :
Her şey 1 saatte 150 p olabilir))
Umduğumuz yere gittik ama dönüş o kadar hızlı değil)
 
Sergey Novokhatskiy :

yıl sonuna kadar kırmızı, tahmin


Dayanışma , metaller büyüyecek, satın aldığımda gümüş var, ona göre, aynı planla ilgili!
 
5535-5545 kilosu sos ile ara hedef 5425
1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...2119
Yeni yorum