FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1638

stranger :
sen ara, o çıkacak)))
Hurdaya giriş yap...
 
Nestradamus :
Hurdaya giriş yap...
Böyle konuşma, O'nun için hiçbir şey yapmayacaksın))) "Siktir git" gibi ayrılık sözlerini duyun ....
 
stranger :
Ve sonuç olarak, onu sinek mantarı sisiyle besleyecek ve ardından üç gün boyunca alkolle mi tedavi edecek?
 
stranger :
Özellikle kamikaze'nin iki dezavantaj rakamı tutacağını düşünüyorum, özellikle de bu düzeltme zaman içinde sondan uzak olduğu için.
Kamikaze, evet, herkes depolamak istiyorsa))) Cuma günü, pound ile hiç ticaret yapmamak daha iyidir, ancak 1.551'den kızartma aldım
 
Nikolai Romanovskyi :
...Cuma günü işlem yapmamak daha iyidir
Bu ve önceki Cuma'daki kötü fırsatlar (aşağı) nelerdir? ))
 
Nikolai Romanovskyi :
Kamikaze evet, eğer herkes depoda açgözlüyse))) Cuma günü hiç ticaret yapmamak daha iyidir
Bir anlaşma için koşullar varsa herhangi bir gün ticaret yapabilirsiniz, piyasa birkaç gün içinde değişmez, ancak bazen haftalar ve aylar, bu nedenle bir anlaşma açmak için haftanın günü önemli değildir. "Tüm depolarda" ile ilgili. Ve hangi büyüklükte açık olduğu ne fark eder ki, örneğin, yakın gelecekte onun için hiçbir şey parlamazsa, 1.5650'den daha yüksek bir satın alma, ayrıca yarın ne olacağını bilmiyoruz, belki bir tür kasırga yarısını süpürür. İngiltere ve ne sonra?)))
 
Nestradamus :
Ve sonuç olarak, onu sinek mantarı sisiyle besleyecek ve ardından üç gün boyunca alkolle mi tedavi edecek?
Başka bir Moskova için ... t sonuna kadar)))
 
stranger :
Durmadan, bir şeyler ters giderse kilitlerle çalışırım, ancak İngiltere'nin yarısı süpürülürse, o zaman başka bir şey takas edeceğiz)) geçişte turtalar))
 
stranger :

Oh, bak bana postayla ne gönderdiler. Dalgalananların poundda "C Dalgası" hakkında konuşacağını söylemiştim. )))

Şimdi bu resmi herkese ve muhtelif kişilere spam gönderecek. ))

 
Nikolai Romanovskyi :
Durmadan, bir şeyler ters giderse kilitlerle çalışırım, ancak İngiltere'nin yarısı süpürülürse, o zaman başka bir şey takas edeceğiz)) geçişte turtalar))
Benim de durağım yok, ama “yanlış bozkırda” olduğunu görürsem, hiç şüphesiz keserim, neredeyse altı ayda iki kez kesmeme rağmen, kilitler kendi kendini kandırır.
