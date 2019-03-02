FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1638
sen ara, o çıkacak)))
Hurdaya giriş yap...
Böyle konuşma , O'nun hatırına hiçbir şey yapmayacaksın )))
Özellikle kamikaze'nin iki dezavantaj rakamı tutacağını düşünüyorum, özellikle de bu düzeltme zaman içinde sondan uzak olduğu için.
...Cuma günü işlem yapmamak daha iyidir
Kamikaze evet, eğer herkes depoda açgözlüyse))) Cuma günü hiç ticaret yapmamak daha iyidir
Ve sonuç olarak, onu sinek mantarı sisiyle besleyecek ve ardından üç gün boyunca alkolle mi tedavi edecek?
Bir anlaşma için koşullar varsa herhangi bir gün ticaret yapabilirsiniz, piyasa birkaç gün içinde değişmez, ancak bazen haftalar ve aylar, bu nedenle bir anlaşma açmak için haftanın günü önemli değildir. "Tüm depolarda" ile ilgili. Ve hangi büyüklükte açık olduğu ne fark eder ki, örneğin, yakın gelecekte onun için hiçbir şey parlamazsa, 1.5650'den daha yüksek bir satın alma, ayrıca yarın ne olacağını bilmiyoruz, belki bir tür kasırga yarısını süpürür. İngiltere ve ne sonra?)))
Oh, bak bana postayla ne gönderdiler. Dalgalananların poundda "C Dalgası" hakkında konuşacağını söylemiştim. )))
//---
Şimdi bu resmi herkese ve muhtelif kişilere spam gönderecek. ))
Durmadan, bir şeyler ters giderse kilitlerle çalışırım, ancak İngiltere'nin yarısı süpürülürse, o zaman başka bir şey takas edeceğiz)) geçişte turtalar))