FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1637
As ile mi?
Eski, ne için beni satışa sürükledi. Şimdi tekrar tersine çevirmek için ...
Eski, ne için beni satışa sürükledi. Şimdi tekrar tersine çevirmek için ...
Ben de sana söyledim, eğer zıplarsa, çok uzak değil)
İşte ben bunun için sigortalandım... Mavi destek sorunsuz düştü, güçlü bir direnç olmasını beklemiyordum!!!
Ve bir geri tepme aramak için ne var, Öğretmenin nasıl satmaya ve almaya başladığını görün)))
Evet, bir pound alıcıya nepodet attılar)))
Atılmadılar, 1.44'te geri tepme olmadığında atılacaklar, o zaman bu hiç buz olmayacak, ama şimdilik bu bir geri dönüş değil ve 1.59'daki düzeltme ve hedefler henüz işlenmedi, yani Bence de.
Ateşinden çıkan bir miktar duman sadece sivrisinekleri değil, Strange dışında herkesi yaydı. Ona gaz maskesi choli'de mi gidiyorsun?