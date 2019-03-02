FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1636
5535-5545 kilosu sos ile ara hedef 5425
Strange, bir pound almayacak mısın? Che orada seçeneklerin söylüyor. Sadece poundun altında sadece 1.51 var ve buna pek inanmıyorum.
Ve Audi'ye göre, 7720 satın alma hakkında ne söyleyebilirsiniz.
Evet evet biraz rüşvet ver yoksa düşmek istemez)))
Yani sos satışta! Ama aynı zamanda birkaç pip satın alabilirsiniz ! hoca onaylayacak
Bir pound almak için hiç acele etmem, gelecek hafta olabilir de olmayabilir de. Audi alışveriş için daha umut verici ama önümüzdeki hafta da netleşecek.
Mevcut olanlardan Audi'den bahsetmiyorum, yaklaşık olarak 7720-7750 bölgesinden bahsediyorum.
Sonuç olarak, bir hafta sonu fırsatı harika. Cuma akşamı açtım - ve Pazartesi günü zaten kârlıydı =))) (elbette alaycılık)
... Hiç de alaycı değilim, geçen Cuma en fazla sterlinlik satış yapıyordum, yapamam)))
Her Cuma benzersizdir. Ama haritada hiçbir şey yok. ;)