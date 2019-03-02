FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1636

Yeni yorum
 
Bir saat önce hepsinin birlikte çalıştığı ortaya çıktı, Draghi, Karni ve Jap, görevle başa çıktı))))
 
Dmitry Chepik :
5535-5545 kilosu sos ile ara hedef 5425
Evet evet biraz rüşvet ver yoksa düşmek istemez)))
 
stranger :

Strange, bir pound almayacak mısın? Che orada seçeneklerin söylüyor. Sadece poundun altında sadece 1.51 var ve buna pek inanmıyorum.

Ve Audi'ye göre, 7720 satın alma hakkında ne söyleyebilirsiniz.

 
stranger :
Evet evet biraz rüşvet ver yoksa düşmek istemez)))
Yani sos satışta! Ama aynı zamanda birkaç pip satın alabilirsiniz! öğretmen onaylayacak
 
lactone :

Strange, bir pound almayacak mısın? Che orada seçeneklerin söylüyor. Sadece poundun altında sadece 1.51 var ve buna pek inanmıyorum.

Ve Audi'ye göre, 7720 satın alma hakkında ne söyleyebilirsiniz.

Bir pound almak için hiç acele etmem, gelecek hafta olabilir de olmayabilir de. Audi alışveriş için daha umut verici ama önümüzdeki hafta da netleşecek.
 
Dmitry Chepik :
Yani sos satışta! Ama aynı zamanda birkaç pip satın alabilirsiniz ! hoca onaylayacak
evet hoca onaylar
 
stranger :
Bir pound almak için hiç acele etmem, gelecek hafta olabilir de olmayabilir de. Audi alışveriş için daha umut verici ama önümüzdeki hafta da netleşecek.

Mevcut olanlardan Audi'den bahsetmiyorum, yaklaşık olarak 7720-7750 bölgesinden bahsediyorum.

Sonuç olarak, bir hafta sonu fırsatı harika. Cuma akşamı açtım - ve Pazartesi günü zaten kârlıydı =))) (elbette alaycılık)

 
lactone :

Mevcut olanlardan Audi'den bahsetmiyorum, yaklaşık olarak 7720-7750 bölgesinden bahsediyorum.

Sonuç olarak, bir hafta sonu fırsatı harika. Cuma akşamı açtım - ve Pazartesi günü zaten kârlıydı =))) (elbette alaycılık)

Audi'nin nereden alınabileceğini bilmiyorum, belki 77, belki 76, ama şimdilik sadece onu izliyorum, bu yüzden söylemek için özel bir şey geçeceğim. Hiç de alaycı değilim, geçen Cuma en fazla sterlinlik satış yapıyordum yapamam)))
 
stranger :
... Hiç de alaycı değilim, geçen Cuma en fazla sterlinlik satış yapıyordum, yapamam)))
Her Cuma benzersizdir. Ama harita ile, hiçbir şey. ;)
 
Anatoli Kazharski :
Her Cuma benzersizdir. Ama haritada hiçbir şey yok. ;)
As ile mi?
1...162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643...2119
Yeni yorum