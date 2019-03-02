FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1822

Anatoli Kazharski :
Bütün bu demagoji hala anlamsız ve her durumda hayatın aynı aptallığını yansıtıyor - duygularımızın rehberliğinde sen ve ben, bakış açımızı birbirimize empoze etmeye çalışıyoruz. Bu vasiyetleri böyle yaşamanın gerekli olmadığını söylemek için yazan kişi aptallıktır. İçmemen gerektiğini mi söylüyorsun? Ama içmek, içmemekten daha kolaydır. Sonuç bu - büyük bir ülke ölümüne içti ... Beni al - Korku noktasına kadar tembel olduğumu biliyorum ve bir dereceye kadar bunun bir kusur olduğunu ve onunla savaşmamız gerektiğini biliyorum. Ama yine de, yıllar boyunca biriken tüm aynı insan bilgeliğini hatırlarsak, "akıllı olan yokuş yukarı gitmez - akıllı olan dağı atlar." Başka bir deyişle, tekerleği neden ikinci kez yeniden icat edelim? Bir kitabı açmak, düzgün okumak, yapmak ve balığa çıkmak yerine, bu çok lasipedayı inşa etmek için yıllarınızı harcıyorsunuz - APTAL!!! Hayatta daha faydalı eğlencelerle dolu başka birçok aktivite var.
Daha ileri gidiyoruz - yine bir atasözü var "zorluk çekmeden bir havuzdan bir balık bile alamazsınız." Çelişki mi? Hiç de bile. Bu, her insanın haysiyetini sergilemek için tekerleği yeniden icat etmesi gerektiği anlamına gelmez. Herkes. Ve mucidi fikrini bastırmak ve "bu hayat beyler - gidin çalışın, aksi takdirde ilerleme göremezsiniz" diye bağırmak zorunda kaldı. Ve fikirlerin bu şekilde bastırılmasından dolayı ilerleme sadece yavaşlıyor - bu çok açık)) Böyle her Popov keşfini bastırıp başkalarıyla paylaşmasaydı, şimdi gelişimin hangi aşamasında olurduk? Muhtemelen yüzlerce atom ve binlerce yıl geride...
Keşfi kendine mal etmek, başkalarıyla paylaşmak çok daha akıllıdır VE BU YÜKSELECEKTİR!!! Ama seni harekete geçiren gurur değilse, o zaman ne? Düşünelim. Bu açgözlülük ortaya çıkıyor. Gözden geçirdin, bir sürü bilgiyi kürekle topladın - zavallı adam testler yaptı, deneyler yaptı, beynini zorladı ... Ne olmuş yani? Bütün bunları şimdi paylaşmak zorunda mısın? Eh, hayır - bırakın kendileri harika icat etsinler. İlerlemeyi sağlayan şey budur.
 
Vizard_ :
bunu Vova amcaya göster, çünkü aptalca ölüm oranının doğum oranını aştığını düşünüyor ve ikinci bebeğin uyarılması için 4 yüz ayırıyor.
 
Nestradamus :

Her gösterge, komut dosyası, kullanıcıya eylemlerini planlayabileceği doğru matematiksel hesaplamalara dayalı belirli bir şekil, çizgi, nokta vermek için oluşturulmalıdır. Daha önce de belirttiğim gibi, MT'deki zaman ölçeği doğrusal değildir, ancak bu, hesaplamalarda dikkate alınmaz, bu da mat olsa bile bozulmalara yol açar. formül doğru.

Gann açıları örneğini kullanarak açıklamaya çalışacağım (sonuçta benim konumuz). Formülün kendisi burada çarpıtılmıştır. Gann'in ölçeği katı bir şeydir, eğer günde bir yüzde hesaplarsa - bu 1/1 - 45 derecelik bir açıdır, o zaman bu alet için bu, tüm hesaplamaların yapıldığı bir sabittir. Normal MT köşelerinde, ölçekten bahsedilmiyor bile. Ve açı dürterek ayarlanır.

Eh, öyle bir yerde, belli olmazsa beni ara, anlatmak hobim değil...

Eğer doğru anladıysam, bu daha önce bahsettiğiniz şey anlamına geliyor - bir çarpıklığa neden olan izin günlerinin olmaması. Böyle? Eh, bu günlerde ticaret yoksa, aslında yokturlar. Olası çarpıtmalar nelerdir? Herhangi bir deformasyon da yoktur. Yani soru ilginç - hangisi daha doğru - nasıl ya da bu iki günü aynı Cuma kapanış fiyatıyla eklemek gerekli mi?
 
Nestradamus :
Merhaba Büyücü! Ve Eski Ahit'in Yahudi Tevrat'ının yeniden yapılmış bir versiyonu olduğunu düşünüyorsanız, buna birkaç bin yıl eklemeniz gerekir. Ve sonra genel olarak bir buçuk kişi vardı ...
Peki, nasıl - Konfüçyüs öyleydi, Herodot öyleydi, Pisagor öyleydi ... Farklı zamanlarda birkaç kişi daha Sadece Çinliler daha önce böyle tavşan olmadılar - daha kısıtlıydılar. Eka Scoundrels kemersiz!!!
 
Daniil Stolnikov :
İşleyecek bir bölge ve enerji taşıyıcıları varsa, nüfusun geçimini sağlamak vb.,
sonra her şey yolunda. Diğer durumlarda (ülkeler) bunu düşünmeniz gerekir. Rusya'da ikisi de var...
 
Vizard_ :
içimdeki tüccar, böylesine patlayıcı bir nüfus artışından sonra bir trendin tersine dönmesi gerektiğini söylüyor)))
stranger :

Paranın tam olarak nerede olduğunu biliyorum, ama söylemeyeceğim ve Google yardım etmeyecek.)))

Sana hiçbir şey kanıtlamıyorum, sadece bazen hayır işleri yapıyorum ve yakında bırakacağım)

=))) Farkındalık ilerlemeye doğru bir adımdır =)
 
Daniil Stolnikov :
Eğer doğru anladıysam, bu, daha önce bahsettiğiniz şey anlamına geliyor - bir çarpıklığa neden olan izin günlerinin olmaması. Böyle? Eh, bu günlerde ticaret yoksa, aslında yokturlar. Olası çarpıtmalar nelerdir? Herhangi bir deformasyon da yoktur. Yani soru ilginç - hangisi daha doğru - nasıl ya da bu iki günü aynı Cuma kapanış fiyatıyla eklemek gerekli mi?
Alım satım hafta sonları da devam ediyor... o yüzden pazartesileri boşluklar oluyor...
 
lactone :
içimdeki tüccar, böylesine patlayıcı bir nüfus artışından sonra bir trendin tersine dönmesi gerektiğini söylüyor)))
katılıyorum... lale programı henüz iptal edilmedi))) kaynaklar tükendikçe balon sönmeye başlayacak...
 
Vizard_ :
İşleyecek bir bölge ve enerji taşıyıcıları varsa, nüfusun geçimini sağlamak vb.,
sonra her şey yolunda. Diğer durumlarda (ülkeler) bunu düşünmeniz gerekir. Rusya'da ikisi de var...
Bu nedenle, "Bizim Rusya" programında dedikleri gibi "ülkenin geri kalanı bizi kıskanıyor". )) Bizi sürekli turta gibi kesmeye çalışmak Ama ilginç olan tırmanış, çoğunlukla kim? Yeterli toprakları olan Amerika Birleşik Devletleri. Petrol var... Ama hayır, yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Sarhoş...
Ama bunun hakkında düşünürseniz - kıskanacak bir şey var mı? Az ya da çok uygun olan tüm alanlarda yerleşim vardır. Aslında yaşam için uygun olmayan Sibirya bile - iklim vb... Orman çok eski zamanlardan beri burada kesiliyor... Dedikleri gibi bunlar "riskli tarım" alanları, neredeyse hiç güneşin olmadığı ve sebze ve meyveler çaba sarf etmeden ve ek gübre olmadan bakmazlar ... Peki buraya kim gidecek? Çinliler hariç. Ito şüpheli ... Yani, görünüşe göre, her şey yerli yerinde. Rusya kendi başına ve diğerleri aynı yerde. Peki, orada nasıl ürüyorlar - değerleri)) Dedikleri gibi, hoş geldiniz - işsizlerin ülkesi Sibirya'ya göç edin
