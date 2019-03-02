FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1485

Yeni yorum
 
Nestradamus :
Merhaba Eski! Tabii ki, bahçede serbest otlatmayla kendimi besledim ... kıskanıyorum ...
Onları onurlandırıyorum))) Ve dürüst olmak gerekirse, yerel toplantıya her zaman saygı duydum))), hepiniz bana birçok yönden yardımcı oldunuz.
 
stranger :
Onları onurlandırıyorum))) Ve dürüst olmak gerekirse, yerel toplantıya her zaman saygı duydum))), hepiniz bana birçok yönden yardımcı oldunuz.
Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenmek için buradayız (diğer insanların düşüncelerini çalmak gibi ), mevcut siskins bazen kaba olmak için uçar
 
Nestradamus :
Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenmek için buradayız (diğer insanların düşüncelerini çalmak gibi), mevcut siskins bazen kaba olmak için uçar
böyle bir özellik var. 5. foruma gittik ve başladı ....
 
new-rena :
böyle bir özellik var. 5. foruma gittik ve başladı ....
Ve dördünde de yeterince vardı: Mobil - aşırı tradedun, omuzsuz bir fuy ile Falcon ... Ama Gene ve Margo için üzücü, bizi terk ettiler
 
Nestradamus :
Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenmek için buradayız (diğer insanların düşüncelerini çalmak gibi), mevcut siskins bazen kaba olmak için uçar
Chizhiki iyidir, sarhoşlar. fahişe, şımartma, üzgünüm)))
 
stranger :
Chizhiki iyidir, sarhoşlar. fahişe, şımartma, üzgünüm)))
Bana ne tükettiğini söyleme. Son siskins bu tutkuyu sevmez
 
Nestradamus :
Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenmek için buradayız (diğer insanların düşüncelerini çalmak gibi), mevcut siskins bazen kaba olmak için uçar
Biz sadece kıyıya vuran dalgalarız...
Usta denilen Görkemli Adanın kıyısına...
Bahar akşamı...
 
Vizard_ :
Biz sadece kıyıya vuran dalgalarız...
Usta denilen Görkemli Adanın kıyısına...
Bahar akşamı...

Cadı!!!!! Selam canım!!!!

Gezinti rüzgarı, işiten dualar

Bize kanatlı getirdi Sihirbaz

Ruhun Bayramı...

 
Nestradamus :

Cadı!!!!! Selam canım!!!!

Gezinti rüzgarı, işiten dualar

Bize kanatlı getirdi Sihirbaz

Ruh Bayramı...

Ugara))) Merhaba...

 
Ishim :
ne ile ((((bu benim param!

Evet, seninki ... seninki ... telaşlanma)))

Bana iplikten daha iyi söyle ... hacılar toplandı)))

1...147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492...2119
Yeni yorum