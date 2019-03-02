FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1484

Yeni yorum
 
Ishim :
Peki, seni tebrik ediyorum!
teşekkür etmek! ve ben neyle?
 
new-rena :
teşekkür etmek! ve ben neyle?
Sen pazardan olmalısın! alınmış)))))
 
Ishim :
Sen pazardan olmalısın! alınmış)))))
ahh evet)
 
Nestradamus :

Merhaba Şaman! Bu sabah aydınlattığım kanal hakkında ne diyorsunuz?

Eskisi bunun bir düzeltme olduğunu söyledi ve kısa süre sonra tekrar düştü ...

Geri çekilerek satın alın dedim.
 
stranger :
Geri çekilerek satın alın dedim.
 
Yahudilere göre sınır 1.4 idi. Avustralya'da kim var? Körfezin girişi nedir. Menzil geniştir, önceden depoyu rahatsız etme arzusu yoktur.
 
Nestradamus :
Eski, pound, 17. yıla kadar 47-48 bai anlamına geliyordu)
 
Ishim :
Seni tebrik ediyorum!
Merhaba, Voronej yaşıyor mu?)))
 
Nestradamus :
Strange'in kafasındaki hamamböceklerinin bizimkinden renk ve sayı olarak farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece hepimiz bir şeye yönlendik; Ben Gunn'dayım, Strange şimdi putokolah'ta, Ilya yakacak odunda. Gerçek, her zamanki gibi ortada yatıyor...
Boyut ve yaşam tarzı bakımından farklılık gösterirler)
 
stranger :
Boyut ve yaşam tarzı bakımından farklılık gösterirler)
Merhaba Eski! Tabii ki, bahçede serbest otlatmayla kendimi besledim ... kıskanıyorum ...
1...147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491...2119
Yeni yorum