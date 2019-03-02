FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1486
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ugara))) Merhaba ...
Bana diğer insanların manastırlarında ne düşündüğünü söyle
Ve düşüncelerin hepsi burada ... Öğretmende ...
İlham almaya gittim ... ama o sessiz)))
Piyasaya göre 92 dolar (endeks) gibi görünüyor..
bu yıl görmek zorunda görünüyorlar ... gözlemleyeceğiz ...
Evet, Banderlog trolleri ... düşünceleri nelerdir)))
Ve düşüncelerin hepsi burada ... Öğretmende ...
İlham almaya gittim ... ama o sessiz)))
Piyasaya göre 92 dolar (endeks) gibi görünüyor..
bu yıl görmek zorunda görünüyorlar ... gözlemleyeceğiz ...
Neden 88 değil? Bucks, iyi bir itme yedi, Asyalılar onu sonuna kadar itecek ...
Şimdiye kadar birbirimizi böyle görmek .. ve sonra hızlı değil, büyük olasılıkla ...
46-47 ruble için ... yakın gelecekte ...
Brent 68-69 bl zamanında...
Şimdiye kadar birbirimizi böyle görmek .. ve sonra hızlı değil, büyük olasılıkla ...
46-47 ruble için ... yakın gelecekte ...
Brent 68-69 bl zamanında...
TA'ya göre ve mantıksal olarak olması gerektiği gibi görünüyor, ancak FA'ya göre ön koşul yok. Yazık Margo değil, belki bir şeyi açıklığa kavuşturabilir ...
fa daha sonra çalışmaya başlayacak ... şimdiye kadar her şey spekülatif + politika ... ruble düşürüldü ve yükseltildi ... Merkez Bankası müdahaleler yapacak olsa da ... enflasyonu şişirdiler ... güçlü bir ruble değil gerekli)))
petrol, o saçmalık ... küçükleri korkuttular .. işe yaramadı .. ama ... + bonus-küçük şirketler nakavt edildi ... mona zam))) ... + vesayet toplandı bir araya gelin ve üretimi azaltma konusunda anlaşın...
dolar sarmalayıcı saçmalığı - bir avuçla nefes alır + bu yıl oranı değiştirmekten bahsettiler ... bilmiyorum, sadece AB ile pazarlık yapıyorlar, hala imza yok ... xs ...
Bu arada Çin kendi bankasını yarattı + bizimki euro'ya petrol satmaktan bahsediyor ...
Üstelik, tüm bu idil, Donbas'ta yeni bir ciddi çatışma ile kolayca çökebilir .... Pendos'un içinden geçeceği şey budur ...
USDJPY'yi kim düşünüyor?
Görünüşe göre kanalda yaklaşık 118 - 121'de duruyor ve şimdi 120'nin üst kenarında - kısa devre yapabilir mi?
TEŞEKKÜR EDERİM !!!
bütün çocuklar, bu kadar yeter...
iyi, yazıldığı gibi ... 1.05 ... 1.1250'den sonra .... buna sahip olan teyit edebilir ...