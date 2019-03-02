FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1366

tol64 :

Eski haline getirmek. ))

Size hazır bir ticaret sistemi hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü buna kendim gelmesini istiyorum. Ama aslında uyuşturucu olan alkol ve sigaranın zararları hakkında istediğiniz kadar. Ayrıca bu hastalıktan (bağımlılıktan) kurtulmak sadece ihtiyacınız olanı bulma ihtimalinizi artıracaktır. )))

Şüphesiz zararlı! Ama bu iyileşme olasılığıyla ilgiliydi:

Ученые, заинтересовавшись, решили выяснить, каким образом это происходит. Через некоторое время они нашли в мозгу взрослых грызунов клетки, которые, по их предположению, могли являться стволовыми. После этого был проведен следующий эксперимент — мозговую ткань, содержащую "кандидатов" в стволовые клетки, пересадили в разрушенную сетчатку глаза...
 
lactone :

Boşuna.

Mükemmel bir kitap...


herkese selam)

Daha önce kimse beni atmazsa, akşamları sandığa kazacağım)

Teşekkür ederim !
 

bu sistemi mt5 altında nerede bulabileceğinizi söyleyin (şablon)


 
mmmoguschiy :
Şüphesiz zararlı! Ama iyileşme olasılığıyla ilgiliydi:

Eh, orada bile kısmi bir restorasyondan bahsediyor. Ve alkolden sonra iyileşme hakkında hiçbir şey söylenmez, sadece nöronlar değil, içinde iyileşebilecekleri ortam azalır.

Bu nedenle, sadece su, meyve suyu, süt. Ve dopamin, serotonin ve endorfin beyinde doğal olarak üretilir ve bunlardan alınan zevk, bir bardak içmenin aptal durumundan çok daha fazladır.

İyi şanlar. )))

 
artikul :
21:00 Moskova saatinden sonra büyüme mümkündür)))
Bugün için özellikle 1.5025'e yükselebileceği bir yer yok. Ancak 48-47'ye kadar sürmek gerçekten mümkün.
 
neyron :

bu sistemi mt5 altında nerede bulabileceğinizi söyleyin (şablon)


Sana söyleyeceğim, hepsini bir kenara at ve unut gitsin.
 
stranger :
Bugün için özellikle 1.5025'e yükselebileceği bir yer yok. Ancak 48-47'ye kadar sürmek gerçekten mümkün.
Bana mağlubiyetin amaçlarından bahsetmiyorsun))) Ben, bu en çok, rüzgara dönüştü)))) Sadece piyasadaki gelecekteki olayların zamanını tahmin edebilirim)))
 
stranger :
Sana söyleyeceğim, hepsini bir kenara at ve unut gitsin.
evet. mt4 şablonu muhtemelen mt5 için elden geçirilmiş biridir.
 
tol64 :

Eh, orada bile kısmi bir restorasyondan bahsediyor. Ve alkolden sonra iyileşme hakkında hiçbir şey söylenmez, sadece nöronlar değil, iyileşebilecekleri ortam da azalır.

Bu nedenle, sadece su, meyve suyu, süt. Ve dopamin, serotonin ve endorfin beyinde doğal olarak üretilir ve bunlardan alınan zevk, bir bardak içmenin aptal durumundan çok daha fazladır.

İyi şanlar. )))

naber? sağlıklı yaşam için miting?
 
neyron :
naber? sağlıklı yaşam için miting?
Bu, değerlendirmeyi gerekçelendirmedeki hatayı ortadan kaldırma girişimiydi. )
