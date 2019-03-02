FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1364
İdeal olarak, 10.000$'lık bir depo ile maksimum 1:2'de işlem görüyorum. Ancak, şu anda böyle bir parayı riske atmayacağım için kişisel olarak bu tutarı yatırmak benim için çok zor.
Her durumda, biri literatür önerebilirse (bir bağlantı verin) minnettar olacağım. Öğrenmeye hazır, her şeyden önce kendi başınıza...
Ve sildim.
Boşuna.
Mükemmel bir kitap...
Jamison sinir hücrelerini öldürecek ve o zaman kesinlikle oturup aptal olmaktan başka bir şey kalmayacak. ))
İşte benim tahminim, çarşambaya kadar! Euro 0905'te yükselecek, belki Salı akşamı bu seviyeye ulaşacak, sonra 0880-0980 arasında sosis olacak ve Perşembe'ye kadar farklı bir tahmin olacak.
Ama genel olarak vryatlı. Geçen gün, yaz aylarında oranın yükseltilmesi konusunda tekrar sustular. Bu ayıları teşvik etmeli
Hadi, 1:10'luk bir kaldıraçta risk büyük ölçüde artar, brokerler buna muhafazakar ticaret derler, tabiri caizse yaslanmış bir yere çarpmayın ve ayrıca, onların görüşüne göre, ticaret yapanlar önemli riske maruz kalırlar. büyük bir kaldıraçla, örneğin 1:500, işte risk altındaki şampiyonlar
risk altındaki şampiyonlar, kafalarında talaş veya bir tür jöle benzeri madde olanlardır, bunun bir sonucu olarak, hangi kaldıraca sahip olursanız olun, bir puanın fiyatının değişmediğini anlaması kendisine verilmez. Bugün nasılsın. Sadece depozito miktarı değişir. Bu nedenle, bir blok kafa için, hangi kaldıraçla ticaret yapmak için kesinlikle hiçbir fark yoktur.
haftalık Eurobazaar:
