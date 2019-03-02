FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1363
Sadece önce 1.0880'de ve sonra 1.0905'e doğru bir dayanak elde etmeniz gerekiyor, haftaya bakarsanız, dönüp biraz daha aşağı gidebileceğimize dair bir varsayım var, ancak net bir şekilde olmasına rağmen genel eğilim yukarı doğru. son zamanlarda salıncak...
Ps Tamamen kişisel görüş, kimse bir şeye mecbur değildir.
Hmm, prensipte oldukça mantıklı, direnç çizgisini geçtik, yani er ya da geç bir sonrakine geleceğiz, ben de bunun üzerine inşa ediyorum. Ancak bir giriş noktasını nasıl tanımlarsınız?
Yine eşitlik bazında, eğer depom başlangıçta küçükse ve omuzdan 1:10 giriyorsa, o zaman risk çok artıyor ve trendi tam olarak yakalamak benim için son derece önemli.
Garip, Matroskin'in "İncilini" yeni gelene at. Ve sonra Nenka'daki eski dizüstü bilgisayarımda var.
İhtiyacı olanlar için sonuçlara ulaşmaya yardımcı olabilir
Söylese bile ne anlamı var ki? Ne verecek?
Peki, burada seçeneklere göre düşüncelerinizi gönderiyorsunuz. Anlamayan ve ihtiyaç duymayan birinin düşüncelerinizi çalacağını mı düşünüyorsunuz?
Örneğin, forex ile ilk tanıştığımda düşüncelerinizi "çaldım". ICA'yı araştırdı ve sonra öyle kaldı.
Seçenekler benim için önemli değil.
Çaldı! Düşünceleri çalmada iyi misin? Sadece bir kez düşünceleri çalan bir adamla karşılaştım! Telepat, küstahlığını vur! bu insanları sevmiyorum
Ama muhtemelen intihal demek istiyorsun! Bu da iyi değil
Efsaneden düşünceler çaldım, yani düşünceler.)))
Çaldı! Düşünceleri çalmada iyi misin? Sadece bir kez düşünceleri çalan bir adamla karşılaştım! Telepat, küstahlığını vur! bu insanları sevmiyorum
Ama muhtemelen intihal demek istiyorsun! Bu da iyi değil
İdeal olarak, 10.000$'lık bir depo ile maksimum 1:2'de işlem görüyorum. Ancak, şu anda böyle bir parayı riske atmayacağım için kişisel olarak bu tutarı yatırmak benim için çok zor.
Her durumda, biri literatür önerebilirse (bir bağlantı verin) minnettar olacağım. Öğrenmeye hazır, her şeyden önce kendi başınıza ...
O yoruma cevap vermedin! İdeal olarak, 1:1 görüyorum, ancak yalnızca bankalararası piyasada ve komisyoncu gibi bir aracı olmadan. Literatürde sadece temel bilgileri bulacaksınız, tanıtıcı bilgiler, diğer her şey, aklınıza ulaşmanız gerekecek. Birkaç dolar harcayıp her şeyi hemen anlayabilirsiniz ya da on binlerce dolar harcayabilirsiniz ve anlayacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Her şey sana ve senin düşüncene bağlı.
Üzgünüm.
Size katılıyorum. Açıklayacak:
1 ay önce bu konuyla ilgilenmeye başladım:
1. Alpari'den ücretsiz bir kurs dinledim
2. İlgimi çeken konularda birkaç forum okudum
3. Oldukça fazla video izledim.
Ancak, bunların sonuçlarını gösteren, hatta bazen TS'lerini açıklayan mevcut tüccarların tüm vizyonu budur.
Ancak Mashka, Stokastik veya Elliot'un dalga teorisinin hangi algoritma üzerinde çalıştığını anlamıyorum.
Şimdi çoğunlukla bir dizi gösterge ve "anlam" üzerinde işlem yapıyorum (uçan mantara özel teşekkürler;)). Bu kaynakta gerçekten rehberlik edebilecek çok sayıda insan görüyorum. Bana Kase'yi vermenizi istemiyorum, yeterli bir kişinin TS'sini açmayacağını anlıyorum. Ama ben sadece soruyorum ve eğer gerçekten bir insanı zorlamak istemiyorsam, bu durumda literatürden bir şey onun için yararlı olduysa, bana bir bağlantı verin ve ben kendi başıma çözeyim.