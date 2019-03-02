FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1362
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pazartesi günü poundda satış yok)))
İşte benim tahminim, çarşambaya kadar! Euro 0905'te yükselecek, belki Salı akşamı bu seviyeye ulaşacak, sonra 0880-0980 arasında sosis olacak ve Perşembe'ye kadar farklı bir tahmin olacak.
İşte benim tahminim, çarşambaya kadar! Euro 0905'te yükselecek, belki Salı akşamı bu seviyeye ulaşacak, sonra 0880-0980 arasında sosis olacak ve Perşembe'ye kadar farklı bir tahmin olacak.
Sadece önce 1.0880'de ve sonra 1.0905'e doğru bir dayanak elde etmeniz gerekiyor, haftaya bakarsanız, dönüp biraz daha aşağı gidebileceğimize dair bir varsayım var, ancak net bir şekilde olmasına rağmen genel eğilim yukarı doğru. son zamanlarda salıncak...
Ps Tamamen kişisel görüş, kimse bir şeye mecbur değildir.
Hayır, hiçbir şeyi uzatmıyorum.
Ben sadece bu seviyelerden toparlanmaya çalışıyorum.
Fibo seviyeleri "derin anlam arama sendromu" kategorisindendir.
Böyle bir başarı ile, herhangi bir dijital değerde bir miktar "seviye" görebilirsiniz.
Bu benim görüşüm, mutlak olduğumu iddia etmiyorum.
Benim için başkalarının stratejilerini değerlendirmenin ana ifadesi şudur: "En azından karınızın aylık döngüsüne veya ayın evrelerine göre ticaret yapın, eğer kârlı olsaydınız."
Hmm, prensipte oldukça mantıklı, direnç çizgisini geçtik, yani er ya da geç bir sonrakine geleceğiz, ben de bunun üzerine inşa ediyorum. Ancak bir giriş noktasını nasıl tanımlarsınız?
Yine eşitlik bazında, eğer depom başlangıçta küçükse ve omuzdan 1:10 giriyorsa, o zaman risk çok artıyor ve trendi tam olarak yakalamak benim için son derece önemli.
Hmm, prensipte oldukça mantıklı, direnç çizgisini geçtik, yani er ya da geç bir sonrakine geleceğiz, ben de bunun üzerine inşa ediyorum. Ancak bir giriş noktasını nasıl tanımlarsınız?
Yine eşitlik bazında, eğer depom başlangıçta küçükse ve omuzdan 1:10 giriyorsa, o zaman risk çok artıyor ve trendi tam olarak yakalamak benim için son derece önemli.
Kimse kesin olarak söyleyemez. Ben açıklayayım, söylemez, bilmediğinden değil, söylemediği için)
Hmm, prensipte oldukça mantıklı, direnç çizgisini geçtik, yani er ya da geç bir sonrakine geleceğiz, ben de bunun üzerine inşa ediyorum. Ancak bir giriş noktasını nasıl tanımlarsınız?
Yine eşitlik bazında, eğer depom başlangıçta küçükse ve omuzdan 1:10 giriyorsa, o zaman risk çok artıyor ve trendi tam olarak yakalamak benim için son derece önemli.
Aslında zor bir soru.
Tarihte sadece fiyatın düştüğü veya fiyatın onları aşmak için çaba sarf etmesi gereken seviyeleri buluyorum. Çaba, bu seviyede bir "boşluk" veya artan işlem hacmidir - yani, direnç seviyesinin üstesinden gelmek için "boğalar", "ayıların" sınırlarını satın almak zorunda kaldı.
Ama özetle öyle. Aslında, her şey daha karmaşıktır ve zamanla bu seviyeleri görmek için "kokunuzu" eğitmeniz gerekir.
Örneğin 2 dakikada Audi'ye baktım ve kabaca şu çizimi yaptım:
İşlemleri en uygun şekilde açabileceğiniz destek ve direnç seviyeleri vardır. Fiyat bu bölgelere yaklaştığında bir anlaşma açmaya değer olması gerekli değildir. Ancak bu bölgelerde, en azından bir şekilde yeterince durabilirsiniz.
Kimse kesin olarak söyleyemez. Açıklayayım, söylemez, bilmediğinden değil, söylemeyeceğinden)
Söylese bile ne anlamı var ki? Ne verecek?
Peki, burada seçeneklere göre düşüncelerinizi gönderiyorsunuz. Anlamayan ve ihtiyaç duymayan birinin düşüncelerinizi çalacağını mı düşünüyorsunuz?
Örneğin, forex ile ilk tanıştığımda düşüncelerinizi "çaldım". ICA'yı araştırdı ve sonra öyle kaldı.
Seçenekler benim için önemli değil.
Kimse kesin olarak söyleyemez. Ben açıklayayım, söylemez, bilmediğinden değil, söylemediği için)
Garip, Matroskin'in "İncilini" yeni gelene at. Ve sonra Nenka'daki eski dizüstü bilgisayarımda var.
İhtiyacı olanlar için sonuçlara ulaşmaya yardımcı olabilir