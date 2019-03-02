FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1357
Dürüst olmak gerekirse, anlamıyorum) argo terminolojisine henüz girmedim) Üstelik prensip olarak hiçbir yere girmedim)
Kolya Amca kimdir?
Masha - hareketli ortalama - hareketli ortalama .
Kolya Amca, Kolyan - marj çağrısı.
eğer kendini takas etmezsen, o zaman tavsiyeyle tırmanmana gerek yok; işe yarıyor, işe yaramıyor. (hala bilmiyorum)
doğal olarak.
Bu yüzden tavsiyede bulunmadım çünkü finansal tavsiye vermeyi desteklemiyorum. Size sadece içmemenizi, sigara içmemenizi, mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam sürmenizi tavsiye edebilirim. )) Burada olmayan bir şeyi atfetmeyi seven bir sürü insan var. ;)
Tüm sonuçları kendin mi yazdın bilmiyorum. Eh, tüm hesaplar birleştirilmedi, yani hepsi aynı. Her şey. )))
Doğal olarak, şu soru ortaya çıkıyor: Kendiniz üzerinde sürekli bir tahliye varsa, neden tahminleriniz burada? Başkalarının hesaplarının tükenmesine yol açan tavsiyeler vermek ister misiniz? )))
bu yüzden tüm diyalog bana yazınızla başladı, kendim asla bir trole yazmam. (bir tür delilik - trollerle konuşmalar)
Yani bu yazı size tavsiye değil. Belki de tavsiye kelimesinin anlamını yanlış anlıyorsunuz. )))
Ve trolleme yapan sensin. Sonuçta, "tahminleriniz" halka verdiğiniz bir tür tavsiyedir.
Ve kendi tahminlerinize göre tüm hesaplarınız birleştirilirse, bu neden trol olmuyor? Yoksa bu başlığın sızıntı tahminlerine açık olduğunu mu düşündünüz? ))
Aslında, aynı ekranı kullanıyorsunuz. Bugün bir "fırça" aldım ve çizdim, yarın aşağı çekeceksin. Biraz falan filan ve "tahmin" hazır. )))
Yani onun hakkında yazan ben değilim, sen. Ben sadece durumun böyle olmadığını belirtiyorum. )))
Belki önce bir demo üzerinde çalışmalısın? Yine de paranızı kaybetmenin heyecanını yaşayabilirsiniz. Bu senin seçimin. Bunu yapamayacaktım. ))
İhtiyacım olana sahibim, ama senin için değil. Ve burada kimsenin senin için bir şeyi yok. Bu durumda, diğerlerinde olduğu gibi, yalnızca kendinize güvenmeniz gerekecektir.
Başkalarına ancak kendin bir şeye güvenebiliyorsan güvenebilirsin. Ancak kural olarak, bu tür tartışmalar kamuoyunda yapılmaz. Bunu, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için kullanılabilecek yararlı bir şeye sahip olduğunuzda anlayacaksınız. ;)
Asıl konuyu anlamamışsınız hocam gereksizleri eler )))))))))))))))))))))))
para
Bugün benim gözümde Usta konuştu. )))
Pazartesi günü pozisyonu kapatmayı düşünüyorum. Oran büyük ölçüde zayıfladı, haftanın ilk yarısında satılık durumu düşünebilirsiniz.
Öğretmene bu sefer nasıl sonuçlandığını göstermek istiyorum. Neredeyse mükemmel. )))
Benim için net olan açıklama için teşekkür ederim.
Yani sadece destek ve direnç hatlarına mı odaklanıyorsunuz? Ve sanırım Fibo'yu uzatıyorsun?
Fibo'ya bakmaya çalıştım ama görünüşe göre doğru esnetmiyorum ve çok ortalama değerler alıyorum...
Burada ticaret yok, bir tahmin dalı ve tahminleri yayınlıyorum. Pekala, diğer insanların tahminleriyle ticaret yapıyorsanız, o zaman bunlar sizin sorunlarınızdır (tahminler ödenirse, o zaman satıcı da) ve tekrar kapalı anlaşmalar yayınladı (((( (- ve kârsız anlaşmalar var mı? - hayır! Yapamam). görüyorsun!) (benim harcamama göre tahminlerle hala para kazanabilirsin - tersini açarak ve tek yapman gereken kapattığın anlaşmalara tükürmek!)
Yani tahminlerim dalgalanıyor, o zaman kapalı anlaşmalar tavsiye niteliğinde!