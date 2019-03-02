FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1360

Yeni yorum
 
tol64 :

Neden cevap vermiyorsun? İlgi Sor. )

Ben nötr bir pozisyonu tercih ederim. Ama bazen fikrimi ifade etmeyi göze alabiliyorum. Uyumsuz olması da komik. )))

Bundan şüpheliyim, ama önemli değil. (kimseden bahsetmemeye çalışıyorum)
 
tol64 :
Hangi tavsiyeden bahsettiğini anlamıyorum. Olmayanlarla ilgili değil mi? )))
az önce tahminlerimin eyleme geçme tavsiyesi olduğunu yazdın - halk . (ama kullanmayacaksınız, halk değilsiniz) Sizden - anti-sovyet! demek daha doğru olur, ama size anti-sovyet denilebilir! (her şey mantıklı her şey doğru)
 
Ishim :
Bundan şüpheliyim, ama önemli değil. (kimseden bahsetmemeye çalışıyorum)

Bilişsel devrelere gömülü işlevsiz inançlar, otomatik düşünceler analiz edilirken kolayca tespit edilir.

Kıyıdan akışı izlemeyi severim. Ve bunda hiç şüphem yok. ))

 
Ishim :
az önce tahminlerimin eyleme geçme tavsiyesi olduğunu yazdın - halk . (ama kullanmayacaksınız, halk değilsiniz) Sizden - anti-sovyet! demek daha doğru olur, ama size anti-sovyet denilebilir! (her şey mantıklı her şey doğru)
Numara. Hepsi yanlış. Hatta kesinlikle mantıksız bir şekilde aşırı derecede yanlış bile denebilir. ))
 
tol64 :
Numara. Hepsi yanlış. Hatta kesinlikle mantıksız bir şekilde aşırı derecede yanlış bile diyebilirsiniz. ))
İşte bir trolün başka bir işareti - onun için son gönderi! (Özellikle zaten veda ettiğim için boş gevezelikten bıktım)
 
Ishim :
İşte bir trolün başka bir işareti - onun için son gönderi! (Özellikle zaten veda ettiğim için boş gevezelikten bıktım)

Seçici algı ve "akılcılaştırma sonrası" etkileri işinize yaramaz.

Güle güle. )))

 
Ishim :

peki ya sorum? (bir trolün karakteristik bir işareti - onun için sorular görmez, bunun için sürekli kendi başına dökülür)

herkes paketi)))))

Sensei, tutarsız konuşmanızda anlamı kavramak çok zor, sadece birkaç kelime anlaşılıyor)))
 
tol64 :

Neden cevap vermiyorsun? İlgi Sor. )

Ben nötr bir pozisyonu tercih ederim. Ama bazen fikrimi ifade etmeyi göze alabiliyorum. Uyumsuz olması da komik . )))

işte yine burada
 
Ishim :
az önce tahminlerimin eyleme geçme tavsiyesi olduğunu yazdın - halk . (ama kullanmayacaksınız, halk değilsiniz) Sizden - anti-sovyet! demek daha doğru olur, ama size anti-sovyet denilebilir! (her şey mantıklı her şey doğru)
 
tol64 :

Bilişsel devrelere gömülü işlevsiz inançlar, otomatik düşünceler analiz edilirken kolayca tespit edilir.

Kıyıdan akışı izlemeyi severim. Ve bunda hiç şüphem yok. ))

Öğretmen bu gönderiye cevap vermeyecek, gönderildiğini düşünüyor))))
1...135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367...2119
Yeni yorum