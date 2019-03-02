FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1360
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden cevap vermiyorsun? İlgi Sor. )
Ben nötr bir pozisyonu tercih ederim. Ama bazen fikrimi ifade etmeyi göze alabiliyorum. Uyumsuz olması da komik. )))
Hangi tavsiyeden bahsettiğini anlamıyorum. Olmayanlarla ilgili değil mi? )))
Bundan şüpheliyim, ama önemli değil. (kimseden bahsetmemeye çalışıyorum)
Bilişsel devrelere gömülü işlevsiz inançlar, otomatik düşünceler analiz edilirken kolayca tespit edilir.
Kıyıdan akışı izlemeyi severim. Ve bunda hiç şüphem yok. ))
az önce tahminlerimin eyleme geçme tavsiyesi olduğunu yazdın - halk . (ama kullanmayacaksınız, halk değilsiniz) Sizden - anti-sovyet! demek daha doğru olur, ama size anti-sovyet denilebilir! (her şey mantıklı her şey doğru)
Numara. Hepsi yanlış. Hatta kesinlikle mantıksız bir şekilde aşırı derecede yanlış bile diyebilirsiniz. ))
İşte bir trolün başka bir işareti - onun için son gönderi! (Özellikle zaten veda ettiğim için boş gevezelikten bıktım)
Seçici algı ve "akılcılaştırma sonrası" etkileri işinize yaramaz.
Güle güle. )))
peki ya sorum? (bir trolün karakteristik bir işareti - onun için sorular görmez, bunun için sürekli kendi başına dökülür)
herkes paketi)))))
Neden cevap vermiyorsun? İlgi Sor. )
Ben nötr bir pozisyonu tercih ederim. Ama bazen fikrimi ifade etmeyi göze alabiliyorum. Uyumsuz olması da komik . )))
az önce tahminlerimin eyleme geçme tavsiyesi olduğunu yazdın - halk . (ama kullanmayacaksınız, halk değilsiniz) Sizden - anti-sovyet! demek daha doğru olur, ama size anti-sovyet denilebilir! (her şey mantıklı her şey doğru)
Bilişsel devrelere gömülü işlevsiz inançlar, otomatik düşünceler analiz edilirken kolayca tespit edilir.
Kıyıdan akışı izlemeyi severim. Ve bunda hiç şüphem yok. ))