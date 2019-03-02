FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1358
Asıl konuyu anlamamışsınız hocam gereksizleri eler )))))))))))))))))))))))
para
Ahhh...))) Şimdi anlaşıldı. O zaman HIM için başka sorum yok. ))))))))
Burada ticaret yok, bir tahmin dalı ve tahminleri yayınlıyorum. Pekala, diğer insanların tahminleriyle ticaret yapıyorsanız, o zaman bunlar sizin sorunlarınızdır (tahminler ödenirse, o zaman satıcı da) ve tekrar kapalı anlaşmalar yayınladı (((( (- ama kaybedilen anlaşmalar var mı? - hayır! Yapamam). görüyorsun!) ( giderime göre tahminleri yine de kazanabilirsin - tersini açarak ve tek yapman gereken kapattığın anlaşmalara tükürmek!)
Yani tahminlerim dalgalanıyor, o zaman kapalı anlaşmalar tavsiye niteliğinde!
Şey, karışıklık senin kafanda. )) Yapışkan eritrositlerden bir tür antilojik sulama. )))
Son ekranda bu arada pozisyon hala açık, kullanabilirsiniz. Veririm. )))
Başkalarının tahminlerini nasıl kullanabileceğinizi anlamıyorum. Bu biraz saçmalık. Sadece kendi. )))
Burada kimse hiçbir şeyi germez, Öğretmenler bazen gerer ve hayır, hayır ..
Şey, karışıklık senin kafanda. )) Yapışkan eritrositlerden bir tür antilojik sulanma. )))
Son ekranda bu arada pozisyon hala açık, kullanabilirsiniz. Veririm. )))
bu arzu edilir ve tavsiye içeren gönderiler - görülmez.
Öğretmene anlaşılmaz sözler söyleme!!!