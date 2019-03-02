FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1358

stranger :

Asıl konuyu anlamamışsınız hocam gereksizleri eler )))))))))))))))))))))))

para

örneğin, sen, Platypus))))))))))))))))))))
 
tol64 :
Ahhh...))) Şimdi anlaşıldı. O zaman HIM için başka sorum yok. ))))))))
bu arzu edilir ve tavsiye içeren gönderiler - görülmez.
 
 
Ishim :

Burada kimse hiçbir şeyi germez, Öğretmenler bazen gerer ve hayır, hayır ..
 
Ishim :

Burada ticaret yok, bir tahmin dalı ve tahminleri yayınlıyorum. Pekala, diğer insanların tahminleriyle ticaret yapıyorsanız, o zaman bunlar sizin sorunlarınızdır (tahminler ödenirse, o zaman satıcı da) ve tekrar kapalı anlaşmalar yayınladı (((( (- ve kârsız anlaşmalar var mı? - hayır! Yapamam). görüyorsun!) (benim harcamama göre tahminlerle hala para kazanabilirsin - tersini açarak ve tek yapman gereken kapattığın anlaşmalara tükürmek!)

Yani tahminlerim dalgalanıyor, o zaman kapalı anlaşmalar tavsiye niteliğinde!

Şey, karışıklık senin kafanda. )) Yapışkan eritrositlerden bir tür antilojik sulama. )))

Son ekranda bu arada pozisyon hala açık, kullanabilirsiniz. Veririm. )))

Başkalarının tahminlerini nasıl kullanabileceğinizi anlamıyorum. Bu biraz saçmalık. Sadece kendi. )))

 
stranger :
Burada kimse hiçbir şeyi germez, Öğretmenler bazen gerer ve hayır, hayır ..
güzel!!!
 
tol64 :

Şey, karışıklık senin kafanda. )) Yapışkan eritrositlerden bir tür antilojik sulanma. )))

Son ekranda bu arada pozisyon hala açık, kullanabilirsiniz. Veririm. )))

Öğretmene anlaşılmaz sözler söylemeyin !!!
 
Ishim :
bu arzu edilir ve tavsiye içeren gönderiler - görülmez.
Daha önce orada değillerdi ve gelecekte de olmayacaklar. Umut bile etme. )))
 
stranger :
Öğretmene anlaşılmaz sözler söyleme!!!
Onu unutmaya devam ediyorum. )) Muhtemelen hala ben değilim, HIM'e ulaşmak isteyen Evren. )))
