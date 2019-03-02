FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1361

stranger :
Öğretmen bu gönderiye cevap vermeyecek, gönderildiğini düşünüyor))))
HIM'in bize cevap vermeme ve bizi fark etmeme hakkı vardır. )))
 
tol64 :
Pound için bir şey çizmedim)

5050-80

 

Pound'u Cuma günü kapattı. Satılık bir dizi pozisyona başlıyorum.

 
Eşsiz ile dalga geçmeyin)
 
Pazartesi günü poundda satış yok)))
 
2035977 :

Benim için net olan açıklama için teşekkür ederim.

Yani sadece destek ve direnç hatlarına mı odaklanıyorsunuz? Ve sanırım Fibo'yu uzatıyorsun?

Fibo'ya bakmaya çalıştım ama görünüşe göre doğru esnetmiyorum ve çok ortalama değerler alıyorum...

Hayır, hiçbir şeyi uzatmıyorum.

Ben sadece bu seviyelerden toparlanmaya çalışıyorum.

Fibo seviyeleri "derin anlam arama sendromu" kategorisindendir.

Böyle bir başarı ile, herhangi bir dijital değerde bir miktar "seviye" görebilirsiniz.

Bu benim görüşüm, mutlak olduğumu iddia etmiyorum.

Benim için başkalarının stratejilerini değerlendirmenin ana ifadesi şudur: "En azından karınızın aylık döngüsüne veya ayın evrelerine göre ticaret yapın, eğer kârlı olsaydınız."

[Silindi]  
Lifler işe yarar, onları nereye germek ve nasıl tedavi etmek başka bir konudur.
[Silindi]  
Ve Zorich nereye kayboldu?
 
Ishim :
donmuş bir küre gibisin - sonsuz buzda donmuş uzaylılar - hepsi aynı yerde dalgaları olan Gumm'a sahip .... (ne yaptığını çoktan unuttum - her şey çok daha basit! satın almalı büyümeli ....)
Her şey bir kez satın alındığında çok daha kolaydır, büyüyene kadar satmayın.
