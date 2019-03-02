FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1732
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yine dalga mı geçiyorsun hala bir pire seviyesine kadar görebilirsiniz))
=) vay sana soğan =))))
ders çalışıyorum
Peki, hangi pozisyondasın?
onu Pavlik Morozov ve öğretmen grubuna kaydetmeniz gerekiyor =)
geri:
Biz tarafsızız ve dip satın almayı tercih ederiz. Bir taban için işaretler arıyoruz, fiyat 1.5130, 50-DMA ve 1.5190 arasındaki destek kümesine doğru bir aralıkta daha düşük sıkıyor. 1.5450 alanının üzerine bir geri adım, düzeltmenin bittiği ve 1.5550 ve ardından 1.5700 civarında açık hedefler anlamına gelebilir.
ders çalışıyorum
Peki, hangi pozisyondasın?
geri:
Biz tarafsızız ve dip satın almayı tercih ederiz. Bir taban için işaretler arıyoruz, fiyat 1.5130, 50-DMA ve 1.5190 arasındaki destek kümesine doğru bir aralıkta daha düşük sıkıyor. 1.5450 alanının üzerine bir geri adım, düzeltmenin bittiği ve 1.5550 ve ardından 1.5700 civarında açık hedefler anlamına gelebilir.
hayır... sadece alıcıyı ve satıcıyı bir araya getirebilirler... yayı genişleterek...
Karanlık havuzlardan mı bahsediyorsun?
stoktan bahsediyorum mm
Neler oluyor?
Yusuf'a sorun - onaylayacaktır))
ders çalışıyorum
Peki, hangi pozisyondasın?