FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1732

Daniil Stolnikov :
yine dalga mı geçiyorsun hala bir pire seviyesine kadar görebilirsiniz))
onu Pavlik Morozov ve öğretmen grubuna kaydetmeniz gerekiyor =)
 
Roman Busarov :
=) vay sana soğan =))))

ders çalışıyorum

Peki, hangi pozisyondasın?

 
Roman Busarov :
ÖĞRETMEN mi dedin?
 

geri:

Biz tarafsızız ve dip satın almayı tercih ederiz. Bir taban için işaretler arıyoruz, fiyat 1.5130, 50-DMA ve 1.5190 arasındaki destek kümesine doğru bir aralıkta daha düşük sıkıyor. 1.5450 alanının üzerine bir geri adım, düzeltmenin bittiği ve 1.5550 ve ardından 1.5700 civarında açık hedefler anlamına gelebilir.

 
Zogman :

bir pozda sadece MM trendini yakaladı (sözlerinden)
 
Zogman :

geri:

5450 - böyle bir seviye var))
 
Neler oluyor?
 
Vizard_ :

hayır... sadece alıcıyı ve satıcıyı bir araya getirebilirler... yayı genişleterek...


Karanlık havuzlardan mı bahsediyorsun?

stoktan bahsediyorum mm

 
Zogman :
Neler oluyor?
Her şey plana göre gidiyor - © GO

Yusuf'a sorun - onaylayacaktır))
Zogman :

hepsi aynı yerde =)
