FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1308

Herkes 4.5 saat dinlenecek, sonra hareket edeceğiz)
stranger :
shaa, belki satarlar ....
 
_new-rena :
Kabızlık?)))
stranger :
şimdiden 1,6'nın altına düştü.... eureka'nın büyümesine ilişkin tahminler gerçekleşmeyebilir...
 
_new-rena :
Evet, bekle, bekle ... daha akşam değil)) SchA oranı birkaç saat içinde fırlayacak. Burada birisinin haberlere bir şeyler fısıldadığını görebilirsiniz - biraz yuhaladılar
 
Neden her gün aynı Mui Ne'yi kaşıyorsunuz, ticaret yapın ve ne kadar az sıklıkta o kadar iyi. Belki, belki, ama aynı zamanda ticaret yapabilir misin?
 
mmmoguschiy :
Amerika'da bıyık bir karmaşa, yani büyüyecek, şimdi para için zamanları olmayacak
 
stranger :
Belki larva uçar, belki uçmaz
 
mmmoguschiy :
Larvalar uçmaz, larvalar biriktirilir Meslektaşım, biyolojiyi iyi bilmiyorsun.
 
stranger :
