FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1307

Yeni yorum
 
Alexey :
Peki lanet yayın ve ne olduğunu bilmiyorum! inanmayacağım
Bunlar Usta'nın diskleriyle ilgili fanteziler. Dün gece HIM'a bir şey su bastı, görünüşe göre yine taşlandı.
 
stranger :
Bunlar Usta'nın diskleriyle ilgili fanteziler. Dün gece HIM'a bir şey su bastı, görünüşe göre yine taşlandı.

Dün düğme akordeonunu aldığı açık.

Piremiz nerede?

 
EuroGada'yı kimse satın almıyor mu?
 
Lesorub :
Euro piç kurusu kimse satın almıyor mu?
Satın al, sadece belirsiz bir şekilde olur
 
Alexey :
Satın al, sadece belirsiz bir şekilde olur

evet, bebekler ve bebekler, onlar ...

 
Lesorub :

evet, bebekler ve bebekler, onlar ...

Burada M1'de alımların artık yoğunlaştığını gösteriyor, daire onları çözmezse bir hava atışının mümkün olduğu görülüyor.
 
Lesorub :
EuroGada'yı kimse satın almıyor mu?

Bir şey aldıysanız veya sattıysanız, hemen bildirmeniz gerekir mi?)))

Sana yüzlerce kez söyledim, kimsenin anlaşmalarına ihtiyacı yok, onlar sadece sağlam düşüncelerle ilgileniyorlar.

 
stranger :

Bir şey aldıysanız veya sattıysanız, hemen bildirmeniz gerekir mi?)))

Sana yüzlerce kez söyledim, kimsenin anlaşmalarına ihtiyacı yok, onlar sadece sağlam düşüncelerle ilgileniyorlar.

Rapor vermiyorum, ama üçüncü gün benimle ararım ...

Evra da taçlı...

 
Alexey :
Burada M1'de alımların artık yoğunlaştığını gösteriyor, daire onları çözmezse bir hava atışının mümkün olduğu görülüyor.

Bu konsantre nasıl görülür?

şimdi EURNZD çekmeye başlayacak...

[Silindi]  
satmadılar, 1.06 .....
1...130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314...2119
Yeni yorum