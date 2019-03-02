FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1307
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki lanet yayın ve ne olduğunu bilmiyorum! inanmayacağım
Bunlar Usta'nın diskleriyle ilgili fanteziler. Dün gece HIM'a bir şey su bastı, görünüşe göre yine taşlandı.
Dün düğme akordeonunu aldığı açık.
Piremiz nerede?
Euro piç kurusu kimse satın almıyor mu?
Satın al, sadece belirsiz bir şekilde olur
evet, bebekler ve bebekler, onlar ...
evet, bebekler ve bebekler, onlar ...
EuroGada'yı kimse satın almıyor mu?
Bir şey aldıysanız veya sattıysanız, hemen bildirmeniz gerekir mi?)))
Sana yüzlerce kez söyledim, kimsenin anlaşmalarına ihtiyacı yok, onlar sadece sağlam düşüncelerle ilgileniyorlar.
Bir şey aldıysanız veya sattıysanız, hemen bildirmeniz gerekir mi?)))
Sana yüzlerce kez söyledim, kimsenin anlaşmalarına ihtiyacı yok, onlar sadece sağlam düşüncelerle ilgileniyorlar.
Rapor vermiyorum, ama üçüncü gün benimle ararım ...
Evra da taçlı...
Burada M1'de alımların artık yoğunlaştığını gösteriyor, daire onları çözmezse bir hava atışının mümkün olduğu görülüyor.
Bu konsantre nasıl görülür?
şimdi EURNZD çekmeye başlayacak...