Vizard_ :
petrolle ilişki kurmaya çalışacaklar ... ve böylece - ucuz bir ruble karlı ... hazinenin doldurulması gerekiyor ...
Şimdi Rus petrolünün rubleye satılmasından söz ediliyor.
 
Vizard_ :
Her şey açık. Ne kadar ucuz olduğundan emin değil misiniz?
 
Roman Busarov :
Önce euroyu denemek istediklerini duydum... bakalım... devletler için çok acıyor, her şey bağlı... Neyse, en azından kendi ödeme sistemlerini kurdular...
 
Daniil Stolnikov :
evet, ben xs ... ve ne kadar ucuzsa devlet için o kadar iyi ... keşke insanlar bağırmasaydı)))
 
Vizard_ :
ve sonra bağırmanıza izin vermezler - 3'ten fazla bir araya gelmeyin - bir miting ve çevik kuvvet polisi çağrısı
 

Takvimi açtım - bir hafta değil, bir peri masalı.

Salı - Audi.

Çarşamba - Bir konuşma ile ECB kuru ve Draghi.

Perşembe, Anglo-Saksonların oranıdır.

Ve Cuma günü bir şeyler atıştırmak için nonki. Kanadalı işsizlik ile birlikte. Nonok yüzünden para kazanmana izin vermemeleri çok yazık (((

Uzun zamandır böyle değil. Oh, ve birçok insan bu hafta mevduatlarını kaybedecek......

 
lactone :

kötü iş - basit))
 

Hepsi Luna'nın suçu...

Balık olmadığı için kapatacağım:


 
lactone :

takvimi açtı

yaz... dinlenme zamanı...
 

hiçbir şey için...


