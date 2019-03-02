FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1720
petrolle ilişki kurmaya çalışacaklar ... ve böylece - ucuz bir ruble karlı ... hazinenin doldurulması gerekiyor ...
Şimdi Rus petrolünün rubleye satılmasından söz ediliyor.
Her şey açık. Ne kadar ucuz olduğundan emin değil misiniz?
evet, ben xs ... ve ne kadar ucuzsa devlet için o kadar iyi ... keşke insanlar bağırmasaydı)))
Takvimi açtım - bir hafta değil, bir peri masalı.
Salı - Audi.
Çarşamba - Bir konuşma ile ECB kuru ve Draghi.
Perşembe, Anglo-Saksonların oranıdır.
Ve Cuma günü bir şeyler atıştırmak için nonki. Kanadalı işsizlik ile birlikte. Nonok yüzünden para kazanmana izin vermemeleri çok yazık (((
Uzun zamandır böyle değil. Oh, ve birçok insan bu hafta mevduatlarını kaybedecek......
Hepsi Luna'nın suçu...
Balık olmadığı için kapatacağım:
takvimi açtı
hiçbir şey için...