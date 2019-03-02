FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1305
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alt kesim zaten 1.103'ten 1.054'e çıktı, sadece tahmin kaldı
bu amaç için çok fazla. bir handikapta ve 35 veya 70 fiş, freeloaderların trenden düşmesi için yeterlidir.
burada trenden beleşçileri atmıyorlar, ama daha büyük balıklar, bir tür özel DC veya opsiyoncular
Opsiyonistler balabolların palyaçolarıdır)))
Opsiyonistler balabolların palyaçolarıdır)))
pire yakalarım
pire konusunda
Prasad'ı% 70 sevin. Yatağa gittim!
Prasad'ı% 70 sevin. Yatağa gittim!
Prasad'ı% 70 sevin. Yatağa gittim!