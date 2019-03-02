FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1714

Dmitry Chepik :
Çubuklar! bu iyi! hızlı iyileşir!
Evet...
 
Zogman :

niye ya?

Geçen yaz sıkıcı mıydı?

Tarihe bakılırsa, uzun ve acı verici bir daire vardı))
 
Roman Busarov :
kaldırırlarsa orada izleriz ama şimdi hepsi falan filan
Piyasa yükselirse, bu olay bir saniye içinde oynanacak. Sonraki - dairenin devamı
 
stranger :
Yani hepimiz spekülatörüz) Audi hakkında ne diyorsunuz? Bu sene faizin artacağını düşünmüyorum.
Çok az insan inanıyor. Böylece artacaklar. Ve beklemediğin zaman
 

Popodaki 35 pire engel değil ...


 

Yunanlıların Avrupa ile anlaştığını yazıyorlar

 
Roman Busarov :

her şey strateji ile ilgili

ve ayrıca başka bir işaretleme gösterirseniz =))))))))))))))))))))))))) sonunda her şey süper =)

söylemesi daha da kolay =))) pound hedefimi 5 piplik bir uçuşla aldı =)

ve 5920'lik bir borç getirisi =) şubeyi sadece Eylül ve Ekim 4 için çoklu listeye almak ilginçse =) ve sayılarımdan sonra sterlin nasıl koştu =)))

Roman, Evra bu resimdeki beyaz karenizin içinde,

ama pound yok - ama poundda iyi kazandığınızı yazıyorsunuz ...

bu beyaz kareler nasıl anlaşılır?

 
Lesorub :

sopalar...


Sopalar çalışırken, 1.09'a düştü - ama Yunanistan'da atlayabilir ...

Otomatik bir sisteminiz var mı? geri test yaptın mı?

 
Zogman :

Sopalar çalışırken, 1.09'a düştü - ama Yunanistan'da atlayabilir ...

Otomatik bir sisteminiz var mı? geri test yaptın mı?

burada müstehcenlik kullanmıyorlar, hemen küfrediyorlar...

ve eğlenmek için sopalar...

http://bağlantı...

 

audi tarafından barclays

.7530'a düşmesini bekliyorum

Perşembe günü ortalamanın iki katı işlem hacmiyle satışın onaylandığını gördüklerini yazıyorlar.

ps

bu saçmalık ne anlama geliyor

psps

reklam

ayrıca orada bekliyor ama gün içi 7687 7735'e atlayabileceğini düşünüyor ve kısa devre yapmasını tavsiye ediyor

pspsp

Salı günü RBA toplantısı - piyasa değişiklik olmadan oranı bekliyor

