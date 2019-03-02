FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1714
Çubuklar! bu iyi! hızlı iyileşir!
niye ya?
Geçen yaz sıkıcı mıydı?
kaldırırlarsa orada izleriz ama şimdi hepsi falan filan
Yani hepimiz spekülatörüz) Audi hakkında ne diyorsunuz? Bu sene faizin artacağını düşünmüyorum.
Popodaki 35 pire engel değil ...
Yunanlıların Avrupa ile anlaştığını yazıyorlar
her şey strateji ile ilgili
ve ayrıca başka bir işaretleme gösterirseniz =))))))))))))))))))))))))) sonunda her şey süper =)
söylemesi daha da kolay =))) pound hedefimi 5 piplik bir uçuşla aldı =)
ve 5920'lik bir borç getirisi =) şubeyi sadece Eylül ve Ekim 4 için çoklu listeye almak ilginçse =) ve sayılarımdan sonra sterlin nasıl koştu =)))
Roman, Evra bu resimdeki beyaz karenizin içinde,
ama pound yok - ama poundda iyi kazandığınızı yazıyorsunuz ...
bu beyaz kareler nasıl anlaşılır?
sopalar...
Sopalar çalışırken, 1.09'a düştü - ama Yunanistan'da atlayabilir ...
Otomatik bir sisteminiz var mı? geri test yaptın mı?
Sopalar çalışırken, 1.09'a düştü - ama Yunanistan'da atlayabilir ...
Otomatik bir sisteminiz var mı? geri test yaptın mı?
burada müstehcenlik kullanmıyorlar, hemen küfrediyorlar...
ve eğlenmek için sopalar...
http://bağlantı...
audi tarafından barclays
.7530'a düşmesini bekliyorum
Perşembe günü ortalamanın iki katı işlem hacmiyle satışın onaylandığını gördüklerini yazıyorlar.
ps
bu saçmalık ne anlama geliyor
psps
reklam
ayrıca orada bekliyor ama gün içi 7687 7735'e atlayabileceğini düşünüyor ve kısa devre yapmasını tavsiye ediyor
pspsp
Salı günü RBA toplantısı - piyasa değişiklik olmadan oranı bekliyor