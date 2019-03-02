FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1671
Sensei ile ilgililer mi? HIM ile aynı çöp - kelimeleri anlıyorum ama anlamı yok)))
Ne maşallah???!!!
enoroketo, burada küçük olanı deneyeceğim ...
Evet, ona bunu yapmasını nasıl tavsiye ettiğini okudum, o yüzden anladım, ama bence Mui Ne hepsi)))
Ne dedi, inanmıyor)
Efsane, Kadık'ı nasıl seversin? İndirimden 100 pp yukarı! tutar mısın? öğretmeni onurlandırmak mı?
Evet... Ama nasıl sağlıyor! )))) bayılacaksınız))) fx laboratuvarına bakmak hakkında - çok beğendim)))
enoroketo, burada küçük olanı deneyeceğim ...
ne fikri?
Orada, Ivanov yakında deponun tükendiğini görecek)))