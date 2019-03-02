FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1671

Yeni yorum
 
stranger :
Sensei ile ilgililer mi? HIM ile aynı çöp - kelimeleri anlıyorum ama anlamı yok)))

Ayrıca PhX Laboratuvarına belirli bir kayma penceresiyle baktığı gerçeğinde bir şaka var ... değiştirirseniz, resim kökten değişebilir)))

Akrabaları bilmiyorum ... ama haplar aynı kampanya)))

 
stranger :
Ne maşallah???!!!
Beni bağışla, O!
 

enoroketo, burada küçük olanı deneyeceğim ...


 
Vizard_ :

Ayrıca PhX Laboratuvarına belirli bir kayma penceresiyle baktığı gerçeğinde bir şaka var ... değiştirirseniz, resim kökten değişebilir)))

Akrabaları bilmiyorum ... ama haplar aynı kampanya)))

Evet, ona bunu yapmasını nasıl tavsiye ettiğini okudum, o yüzden anladım, ama bence Mui Ne hepsi)))

Ne dedi, inanmıyor)

[Silindi]  
Dmitry Chepik :
Efsane, Kadık'ı nasıl seversin? İndirimden 100 pp yukarı! tutar mısın? öğretmeni onurlandırmak mı?
Ben fil değilim =) En az 1.50 olacağım =)
 
stranger :

Evet, ona bunu yapmasını nasıl tavsiye ettiğini okudum, o yüzden anladım, ama bence Mui Ne hepsi)))

Ne dedi, inanmıyor)

Evet... Ama nasıl sağlıyor! )))) bayılacaksınız))) fx laboratuvarına bakmak hakkında - çok beğendim)))

 
Vizard_ :

Evet... Ama nasıl sağlıyor! )))) bayılacaksınız))) fx laboratuvarına bakmak hakkında - çok beğendim)))

Orada, Ivanov yakında deponun tükendiğini görecek)))
 
Lesorub :

enoroketo, burada küçük olanı deneyeceğim ...


ne fikri?
 
Zogman :
ne fikri?
bir: içinde Evet ve ...
 
stranger :
Orada, Ivanov yakında deponun tükendiğini görecek)))
Profiline baktım ... baykuşlar gibi havlıyor ... açlıktan ölmeyecek)))
1...166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678...2119
Yeni yorum