FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

stranger :
Onlara borsa raporlarından değil, piyasa teorisinden, yapısından, patateslerden bahsetmişsiniz))) Ya da daha iyisi, Yusuf'a gönder, orada ejderhalar hakkında peri masalları anlatıyor)))
ona güvercin verdin mi??? =)
 
Roman Busarov :
Biraz sakinleştim, muhtemelen boşuna yaptım, şimdi böyle şaheserler okunabilirse))))
 
stranger :
burada https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1645

sterlin düşeceğini tahmin

ve sadece kırmızı bir kare - anladığım kadarıyla kare, içinde bir pound olacağı anlamına geliyor

dok değil mi

Zogman :

Tekrar.

Kare kare, hareket et)

 
stranger :

evet hepsi ne anlama geliyor "Meydan hareket edecek" - o zaman genel olarak ne anlama geliyor? Burada karelerden anlayan var mı?
 
stranger :

Ölüyorum...

Yüzen Tuhaf Küpler)))

 
Vizard_ :

Hayır, bu Mifa
 
Vizard_ :

büyücü bunun ne anlama geldiğini açıklar mı?
 
Zogman :
evet hepsi ne anlama geliyor "Meydan hareket edecek" - o zaman genel olarak ne anlama geliyor? Burada karelerden anlayan var mı?

Bir resmi diğerinin üzerine bindirmek çok mu zor? öncekilerde küpler ile, fiyatın yaklaşık 40-50p'nin ötesine geçtiği açıktır. İlk resimde 2 olay çeşidi var, ilki +- küpü ile çakışıyor.

 
Zogman :
büyücü bunun ne anlama geldiğini açıklar mı?
Bilmiyorum .. Ben çizmedim ....))) harika - bir kare vardı ve kare yok)))
