FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1173

Yeni yorum
[Silindi]  
stranger :
Yani, Rena, yetiştirildiler, para güçlü, güçlü, euro paritesi, ama kendileri karıştırıyorlar))))
evet, hayır, her şey doğru ve alıntılar doğru gitti ... Ben kendim burada dolar için bir koşul belirlemedim. biraz bekleyelim program eklendi)
 
_new-rena :
evet, hayır, doğru, doların şartını kendim belirlemedim. biraz bekleyelim prog eklendi )
Peki, onsuz nasıl olabilir. Her gün programda. Yılda 365 program. )))
[Silindi]  
tol64 :
Peki, onsuz nasıl olabilir. Her biri programa göre. Yılda 365 program. )))

gerçeklerden biri... bugün. aynı strateji:

 

İlya ayy bugünlük bu kadar görüşürüz dedin

Bu son promosyondu, daha fazla fırsat yayınlamayacağım.

 
stranger :

İlya ayy bugünlük bu kadar görüşürüz dedin


baktı, plana göre yakala ...


 
stranger :


Bu son promosyondu, daha fazla fırsat yayınlamayacağım.

teşekkür ederim afiyet olsun...

evet ve harrier satın alındı, audi satıldı ...

 
Lesorub :

teşekkür ederim afiyet olsun...

evet ve harrier satın alındı, audi satıldı ...

Zarushka güçlü! )
 
Lesorub :

teşekkür ederim afiyet olsun...

evet ve harrier satın alındı, audi satıldı ...

 
stranger :

Şimdilik olsun...


 
Lesorub :

Şimdilik olsun...


Lun mu yoksa audi mi?

Kahretsin, altı çift senin için yeterli değil mi?)))))

1...116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...2119
Yeni yorum