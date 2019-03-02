FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1138

Lesorub :

ve bütün gün Enka'ya işkence ettim:

ve hırçın, tahammülü yüksek, peşine takılan yapışkan borçlar...

Tavaristinizin anısını onurlandıralım
 
stranger :
belki o kadar da kötü değildir...

 

neden acele etti, asıl mesele onun aşağı uçmasıydı...


 
Lesorub :

Böyle bir hareket üzerinde bir anlaşmayı kapatmaya çalıştınız mı?) Durak orada olsa bile, teklif cehennem olacak, bu yüzden tüm bu "ticaret" haftası operasyonda.
 
stranger :
ne tahmin edeceğim ama ilgilenmiyorum

Neden oraya gitmediğimi merak ediyorum...

Lesorub :

bir çift usd nerede? Pazar günü dolar endeksi hakkında konuştum. yani dört çift yukarı, üç aşağı...
 
Lesorub :

Garip ama ondan önce insanların ganimetleri nasıl biçtiğinden bahsediyordum ve böyle bir Mui Ne ile iyi bir şey olmayacağını söyledim, sadece fiyat tablosuna, bir aksiyoma bakarak tüm hareketleri yakalayamazsınız.

Sadece oraya gittim, başka bir yer yoktu.

 

tamam uzmanlar sakin olun!!!

Ayrıca ay ile Enka'ya ve hatta lyule'ye bakacağım ...

 
Lesorub :

tamam uzmanlar sakin olun!!!

Ya da belki alanın etrafında bir daire?)))
 
stranger :
Haydi...

Şimdi söyle bana, İbranice'nin düzeninde yanlış olan ne?

