FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015
ve bütün gün Enka'ya işkence ettim:
ve hırçın, tahammülü yüksek, peşine takılan yapışkan borçlar...
Tavaristinizin anısını onurlandıralım
neden acele etti, asıl mesele onun aşağı uçmasıydı...
Böyle bir hareket üzerinde bir anlaşmayı kapatmaya çalıştınız mı?) Durak orada olsa bile, teklif cehennem olacak, bu yüzden tüm bu "ticaret" haftası operasyonda.
Garip ama ondan önce insanların ganimetleri nasıl biçtiğinden bahsediyordum ve böyle bir Mui Ne ile iyi bir şey olmayacağını söyledim, sadece fiyat tablosuna, bir aksiyoma bakarak tüm hareketleri yakalayamazsınız.
Sadece oraya gittim, başka bir yer yoktu.
Ayrıca ay ile Enka'ya ve hatta lyule'ye bakacağım ...
Ya da belki alanın etrafında bir daire?)))
Haydi...
Şimdi söyle bana, İbranice'nin düzeninde yanlış olan ne?