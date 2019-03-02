FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1144
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sinyal vermek için asla geç değildir! anlamda, izlemek için, bu olurdu!)))
Sportif ilgi adına Mart ayında %100'den fazla puan aldım:
https://www.mql5.com/en/signals/86197
Öğretmen kazandı, dün düşüşü %39'dan %38.7'ye düşürdü. Muhtemelen kilidi kaldırmayı unutmuştu .... Şimdi hücresini alttan kapattığında, bilmiyorum ...
Bloch anladığım kadarıyla yakalamıyor ...
Öğretmen kazandı, dün düşüşü %39'dan %38.7'ye düşürdü. Muhtemelen kilidi kaldırmayı unuttu .... Şimdi hücresini alttan kapattığında, bilmiyorum ...
Bloch anladığım kadarıyla yakalamıyor ...
ama daha çok eğilim gösteriyorlar (trendle ilgili değil) ...
rezervasyon diyorum...
Öğretmen kazandı, dün düşüşü %39'dan %38.7'ye düşürdü. Muhtemelen kilidi kaldırmayı unuttu .... Şimdi hücresini alttan kapattığında, bilmiyorum ...
Bloch anladığım kadarıyla yakalamıyor ...
böyle hızlı bir büyüme ile unutmayın, fiyat aynı hızla geri dönebilir, şimdi orta vadeli binicileri yenecekler , aksi takdirde şık bir hediye olacak
Şimdiden başladı. )
böyle hızlı bir büyüme ile unutmayın, fiyat aynı hızla geri dönebilir, şimdi orta vadeli binicileri yenecekler, aksi takdirde şık bir hediye olacak
Bugün piç ol))) Ve hala uzun bir süre böyle olabilir)
Bugün için şöyle bir şey:
Bugün için şöyle bir şey: