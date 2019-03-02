FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1144

chepikds :

Sinyal vermek için asla geç değildir! anlamda, izlemek için, bu olurdu!)))

Sportif ilgi adına Mart ayında %100'den fazla puan aldım:

https://www.mql5.com/en/signals/86197

Öğretmen kazandı, dün düşüşü %39'dan %38.7'ye düşürdü. Muhtemelen kilidi kaldırmayı unutmuştu .... Şimdi hücresini alttan kapattığında, bilmiyorum ...

Bloch anladığım kadarıyla yakalamıyor ...

 
_new-rena :

Herkes pire yakalar, bazen Garip bile, bence öyle
 

ama daha çok eğilim gösteriyorlar (trendle ilgili değil) ...

rezervasyon diyorum...


 
_new-rena :

böyle hızlı bir büyüme ile unutmayın, fiyat aynı hızla geri dönebilir, şimdi orta vadeli binicileri yenecekler, aksi takdirde şık bir hediye olacak
 
Spekul :
Şimdiden başladı. )
 
tol64 :
fiyat zaten 2/3 oranında düşmüş olsa da, bu tür oynaklık memnun eder))
 
Spekul :
Bugün piç ol))) Ve hala uzun bir süre böyle olabilir)

 

Bugün için şöyle bir şey:


 
chepikds :

bir perlow çizin ve sonra sadece yukarı
 
evrapadla...
