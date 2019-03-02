FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1136

Myth63 :

eski değil =) kola zincirleri saçmalık =)))

chuyka'nın ihtiyacı var .... =)) chuyka karar verir =) Kolya Amca için karar verir =))

Bir kokuyla fazla uzağa gidemezsin) Sensei yine bir mağarada sakladığı bir şey, orada dağlarda çıldırdı)))

satışlar kapandı, teklifleri bekliyorum)))

 
stranger :
21:00 FRS'de! izlemek için sabırsızlanıyorum!
 
Ishim :
Peki, evet, uçacak ve her şey oranı değiştirecek mi? İhtiyaçları var mı?)
stranger :
gibi olacak, bizce =)))
 
stranger :
1.02 ihtiyaç
 
Ishim :
Hayır tatlım olmaz) 0540-50 teklif edebileceğim tek şey)
 
Bahis kalır ve orada Yellen arayacaktır)
 
stranger :
her şey!, kısaltabilirsin
 
Ishim :
Kimin için bir çizim yaptım, kıvrandım?))) Köşelere tokatlanan gençleri al, rahatlık)))
