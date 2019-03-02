FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1133

Yeni yorum
 
Ishim :
1:1 parite, bir nevi.
Parite eşitliktir, satıcılar ve alıcılar için yarı yarıya, ne biri ne de diğeri)))
 
Speculator_ :

Öykü

Daha yükseğe çıkacak!

Aferin, otur, 5)
 
stranger :
Parite eşitliktir, satıcılar ve alıcılar için yarı yarıya, ne biri ne de diğeri)))
bunlar sabanın diskleri ... (ilk mantarlar gitti mi? Hayır mı?)
 
Ishim :
bunlar sabanın diskleri ... (ilk mantarlar gitti mi? Hayır mı?)
Yine ne oldu?)
 
stranger :
Haziran kontratının zirvesi 1.0642 olan lanet için olmasaydı, o zaman bugün tüm ayıları kaldıracaktı, külot olmadan zaten yürüyor ve "çöküş" konusunda akıllı değillerdi)
Çince ...))), Haziran ayında olanlar gitti. (Dün olanlar geçti, Profesörün programı her 2 saatte bir dönüyor)))))
 
Ishim :
Çince ...))), Haziran ayında olanlar gitti. (Dün olanlar geçti, Profesörün programı her 2 saatte bir dönüyor)))))
Bu önümüzdeki Haziran, köy)
 
stranger :
Yine ne oldu?)
buldum diyorum! senin! - en azından pulluğu adlandırın (disklerin markası meşgul), aferin!
 
Öğretmen beni övdü!
 
stranger :
Öğretmen beni övdü!
 

Yurchenko, dün ciltler hakkında bir şekilde şüpheciydin)

Ama mesele bu değil, onları nerede izleyeceksiniz, sizin ve İlya'nın kovaladığınız açık bir alanda, çok az faydası var)

1...112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...2119
Yeni yorum