FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1142
öyle değil =) dün ölseydim daha iyi olurdu =)
Bilmen gereken orda, hiçbir yere bakmadan biliyorum ki gençler artık forma sarıldığı kadar tuzlanıyor ve ardından bir başka konuşuyor, tarih tekerrür ediyor)))
her şey otomatik =)
Bu makineyi nereden alabilirim?
peki daha önce neden sustun? Ato hesap makinesi, hesap makinesi... :-D
peki daha önce neden sustun? Ato hesap makinesi, hesap makinesi... :-D
Başka bir makineli tüfek demek istedim - kolputny))
Evet, o sadece bir post gerçeği, bir şey olabilir ve sonra, her zaman değil
Ve dün sana euro alabileceğini söylememin ne anlamı var, kimse satın almadı)
Ve işlemler kesinlikle gerçeğin peşindedir)
Sinyal verdim ve vermedim =)
düşündü ve buna gerek olmadığına karar verdi. bir kez yeterlidir.
Sinyal vermek için asla geç değildir! anlamda, izlemek için, bu olurdu!)))
Sportif ilgi adına Mart ayında %100'den fazla puan aldım:
https://www.mql5.com/en/signals/86197
şimdi yapılacak daha önemli şeyler var. (hesabı büyük bir düşüşle verdik, çekmesini bileceğiz)