FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1142

Yeni yorum
 
Myth63 :
öyle değil =) dün ölseydim daha iyi olurdu =)
Bilmen gereken şey orda, hiçbir yere bakmadan biliyorum ki gençler artık formayı sardığı kadar tuzlanıyor ve ardından bir başka konuşuyor, tarih tekerrür ediyor)))
[Silindi]  
stranger :
Bilmen gereken orda, hiçbir yere bakmadan biliyorum ki gençler artık forma sarıldığı kadar tuzlanıyor ve ardından bir başka konuşuyor, tarih tekerrür ediyor)))
ama umursamıyoruz =)) çalışsınlar =)
Юрий Никулин Песня про зайцев
Юрий Никулин Песня про зайцев
  • 2014.02.23
  • www.youtube.com
Текст песни Юрий Никулин - Песня про зайцев В темно-синем лесу, где трепещут осины Где с дубов-колдунов опадает листва На поляне траву зайцы в полночь косили...
 
Efsane, peki, nasıl, Mart ayını şimdiden %100 doldurdunuz mu?
 
Myth63 :
her şey otomatik =)
peki daha önce neden sustun? Ato hesap makinesi, hesap makinesi... :-D

Bu makineyi nereden alabilirim?
 
mmmoguschiy :
peki daha önce neden sustun? Ato hesap makinesi, hesap makinesi... :-D

Bu makineyi nereden alabilirim?

Yapmak)

 
mmmoguschiy :
peki daha önce neden sustun? Ato hesap makinesi, hesap makinesi... :-D

Bu makineyi nereden alabilirim?
Evet, o sadece bir post-gerçek, bir şey olabilir ve sonra, her zaman değil
 
stranger :

Yapmak)

bu ne biçim erotik :-D

Başka bir makineli tüfek demek istedim - kolputny))
 
chepikds :
Evet, o sadece bir post gerçeği, bir şey olabilir ve sonra, her zaman değil

Ve dün sana euro alabileceğini söylememin ne anlamı var, kimse satın almadı)

Ve işlemler kesinlikle gerçeğin peşindedir)

 
Myth63 :

Sinyal verdim ve vermedim =)

düşündü ve buna gerek olmadığına karar verdi. bir kez yeterlidir.

Sinyal vermek için asla geç değildir! anlamda, izlemek için, bu olurdu!)))

Sportif ilgi adına Mart ayında %100'den fazla puan aldım:

https://www.mql5.com/en/signals/86197

 
Myth63 :

şimdi yapılacak daha önemli şeyler var. (hesabı büyük bir düşüşle verdik, çekmesini bileceğiz)

Peki, peki, sen çek))))))
1...113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149...2119
Yeni yorum