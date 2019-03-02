FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1145

Lesorub :
evrapadla...
Çubukları aşağı çeker mi? Satacak mısın? )))
 
Spekul :
bir perlow çizin ve sonra sadece yukarı
İnci gelecek hafta! perlow bile değil, ama düşükten yaklaşalım, low'un güncelleneceğinin garantisi yok ...
 
tol64 :
Genel olarak onlarla takılıyorum))))
 
tol64 :
ene yapışır, ay...

Yahudiler yarın olacak.

 

Genel olarak, yerleşme)

 
stranger :

Genel olarak, yerleşme)

 
Spekul :
böyle hızlı bir büyüme ile unutmayın, fiyat aynı hızla geri dönebilir, şimdi orta vadeli binicileri yenecekler, aksi takdirde şık bir hediye olacak
kime bir hediye ve kime ve paket servis :-D Şimdi salınımı ayarlayacaklar - sinirler üzerinde oynayacaklar ve pariteye daha fazla oynayacaklar))
mmmoguschiy :
kime bir hediye ve kime ve paket servis :-D Şimdi salınımı ayarlayacaklar - sinirler üzerinde oynayacaklar ve pariteye daha fazla oynayacaklar))
birisi aşağı inmeyi zorlaştırıyordu. bu düşünce varken...
 
_new-rena :
birisi aşağı inmeyi zorlaştırıyordu. bu düşünce varken...
daha da aşağı gitmek için birisinin pozisyon belirlemesi zaman alıyor - euro tahmini için
