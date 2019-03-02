FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1131
Neden piyasayı izliyorum, meditasyon yapıyorum :-), bugün bütün gün genellikle öldü.
Tikler dakikada bir gider...
Biliyorum, ama ya 1.12 euro hiç olmayacak mı? (orada birkaç koy kaldı)
bak buraya çizdim
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12265272&viewfull=1#post12265272
Fiyatın bu seviyelerin altına düşmesine izin verin - çok para ödemeniz gerekiyor, adnaka)))) Onlar için atlayabilir ve geri dönebilirsiniz, yarın bu seviyeler yaklaşık olarak aynı olacak, + - 20-30pp ve böyle satın alıyorsunuz yer. Demek istediğim, nerede ve ne zaman korkunç değil, sadece böyle yerlerde bir set. Yani ya bu hafta ya da önümüzdeki bir pound alacağım, alım limitleri var. Ve herhangi bir yerden satın alın ve ne zaman olacağını bekleyin
Bana disklerde daha iyi anlat))))))
Akıllıca)))
şimdi yeni bir konsept var (düşüş beni rahatsız ediyor), kısacası piyasada bir trend var - trendi tek yönde takas ediyoruz - bu kadar! (bir kareyi koruma mekanizması ve zaten içinde 3 disk var - peki, belki ilk başta 1 olacak - yani, fiyat kareyi fark etmeden yukarı veya aşağı bıraktığında - bir artış olacak ve eski tahmin sistemi bana trendleri verecek - çalışan tek TF'de)
bağırsak! bisikleti kapatıyorsun ama sonra sellka'yı alttan nasıl çekiyorsun? onlar. kaç yıl sonra
ekran dışı?
bu yüzden aşağıda satışı kapatacağım, ( Size bir geri dönüşün 1.12'den yüksek olacağını söyleyeceğim )