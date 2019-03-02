FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1134
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurchenko, dün ciltler hakkında bir şekilde şüpheciydin)
Ama mesele bu değil, onları nerede izleyeceksiniz, sizin ve İlya'nın kovaladığınız açık bir alanda, çok az faydası var)
Şimdi söyleyeceğim !
Ne derseniz deyin, tüm işlemler hacme dayalıdır.
tartışmayacağım
tartışmayacağım
Bu tartışılmaz, diğer tüm "ticaret sistemleri", belki fraktal olanlar hariç, bir piyangodan başka bir şey değildir.
ve euroyu piyangoyla sattım.
Yoksa orada ciltler mi çizdiler?
ne dersin)
ne dersin)