FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1134

Yeni yorum
 
stranger :

Yurchenko, dün ciltler hakkında bir şekilde şüpheciydin)

Ama mesele bu değil, onları nerede izleyeceksiniz, sizin ve İlya'nın kovaladığınız açık bir alanda, çok az faydası var)

Şimdi söyleyeceğim !
 
yurchenko :
Şimdi söyleyeceğim !
Ne derseniz deyin, tüm işlemler hacme dayalıdır. Yani, hem borsada hem de dışarıda vadeli işlemlerde ve türevlerinde işlem hacmi.
 
stranger :
Ne derseniz deyin, tüm işlemler hacme dayalıdır.
tartışmayacağım
 
yurchenko :
tartışmayacağım
hacim umurumda değil
[Silindi]  
ve sadece haberleri kontrol etmem gerekiyor ... bu son derece ilginç - marjda ne kadar ölçüleceği ...
 
yurchenko :
tartışmayacağım
Bu tartışılmaz, diğer tüm "ticaret sistemleri", belki fraktal olanlar hariç, bir piyangodan başka bir şey değildir.
 
stranger :
Bu tartışılmaz, diğer tüm "ticaret sistemleri", belki fraktal olanlar hariç, bir piyangodan başka bir şey değildir.
ve euroyu piyangoyla sattım.
 
yurchenko :
ve euroyu piyangoyla sattım.
Yoksa orada ciltler mi çizdiler?
 
yurchenko :
Yoksa orada ciltler mi çizdiler?

ne dersin)

 
stranger :

ne dersin)

Lanet etmek!
1...112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141...2119
Yeni yorum