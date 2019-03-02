FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1135

Yeni yorum
 
stranger :

ne dersin)

Peki ya bu sabah? Ayrıca ciltler?
 
yurchenko :
Lanet etmek!
Aşağıdan arıza ve tekrar test, klasik.
[Silindi]  
yurchenko :
Yoksa orada ciltler mi çizdiler?

ve satın alıyorum)

ciltler orada çizilir, daha güzel ve daha doğru bir yer yok, bakmak zorundasın.

 
yurchenko :
Peki ya bu sabah? Ayrıca ciltler?
Yurchenko, farklı ticaret tarzlarımız var, bugün son satışları kapattım ve onlara tırmandın, bu yüzden açıklamalarım senin için işe yaramaz ve hiçbir şey açıklamak istemiyorum.
 
_new-rena :

ve satın alıyorum)

Sessiz ol, komşuları korkutacaksın. )))
[Silindi]  
tol64 :
Sessiz ol, komşuları korkutacaksın. )))

bir dikdörtgen üzerinde yalan. Bugün onun hakkında yazdığını hatırlıyor musun?

beni tuttu. İkinci katın hazır olmasını bekliyorum.

gerçek tekrar tekrar kapandı / açıldı sedna (bir sinyali almak için farklı algoritmalar düşünüldü). yardım etmek için haçlar fırlattı, bu yüzden Kolyan'ın özel ajanları oldukları ortaya çıktı))) doğal dengeleyiciler, dolaplar yayılmalarını iki katına çıkardı. ne için para alıyorlar????

 
stranger :
Yurchenko, farklı ticaret tarzlarımız var , bugün son satışları kapattım ve onlara tırmandın, bu yüzden açıklamalarım senin için işe yaramaz ve hiçbir şey açıklamak istemiyorum.
gerçekten farklı!
[Silindi]  

tamam beyler hiçbir hata yok. hepinize iyi şanslar !!!

açık zaman tip boy kalem fiyat S/L T/P fiyat komisyon vergiler Takas Kâr
2015.03.18 17:31:05 satın almak 0.01 bütçe 0.7644 0.0000 0.0000 0.7661 0,00 0,00 0,00 1.70
2015.03.18 17:31:07 satın almak 0.01 nzdusd 0.7365 0.0000 0.0000 0.7376 0,00 0,00 0,00 1.10
2015.03.18 17:31:10 satmak 0.01 usdcad 1.2794 0.0000 0.0000 1.2762 0,00 0,00 0,00 2.51
2015.03.18 17:31:14 satmak 0.01 usdjpy 120.88 0,00 0,00 120.87 0,00 0,00 0,00 0.08
2015.03.18 17:31:16 satmak 0.01 usdchf 0.9971 0.0000 0.0000 0.9940 0,00 0,00 0,00 3.12
2015.03.18 17:33:08 satın almak 0.01 euro 1.0620 0.0000 0.0000 1.0656 0,00 0,00 0,00 3.60
2015.03.18 18:00:32 satın almak 0.01 gbpusd 1.4689 0.0000 0.0000 1.4709 0,00 0,00 0,00 2.00
 

Sunmak)

[Silindi]  
stranger :

Sunmak)

eski değil =) kola zincirleri saçmalık =)))

chuyka'nın ihtiyacı var .... =)) chuyka karar verir =) Kolya Amca için karar verir =))

1...112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142...2119
Yeni yorum