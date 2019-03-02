FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1137
Kimin için bir çizim çizdim, kıvranarak?)))
MT5, ama bana bir bağlantı verdi, şimdi hacimsel parite olacak (ayılar için geyik, boğalar için sarkan)
Ne biri ne de diğeri hiçbir şey yok) En iyi fiyat.
Bir kokuyla fazla uzağa gidemezsin) Sensei yine bir mağarada sakladığı bir şey, orada dağlarda çıldırdı)))
satışlar kapandı, teklifleri bekliyorum)))
günlük yazımı okuyan herkes =)
Eurobucks'taki hacimlere bir bakın - görünüşe göre yokuş yukarı gittiler ve hareket uyandı ...
pire
beyler, DENGE'yi bulun ======= 0 !!! hareket arayanlar olmadan önceden tahmin edilebilir, kâr - şanslı
ve bütün gün Enka'yı denedim:
ve hırçın, tahammülü yüksek, peşine takılan yapışkan borçlar...
pire
Yani bir şey tahmin ederdim, dinlerdik)