FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1137

Yeni yorum
 
stranger :
Kimin için bir çizim çizdim, kıvranarak?)))
MT5, ama bana bir bağlantı verdi, şimdi hacimsel parite olacak (ayılar için geyik, boğalar için sarkan)
 
stranger :
Kimin için bir çizim yaptım, kıvrandım?))) Köşelere tokatlanan gençleri al , teselli)))
İnsanlarla ilgilenmiyorum - vekil değilim.
 
Ishim :
MT5, ama bana bir bağlantı verdi, şimdi hacimsel parite olacak (ayılar için geyik, boğalar için sarkan)
Ne biri ne de diğeri hiçbir şey yok) En iyi fiyat.
 
stranger :
Ne biri ne de diğeri hiçbir şey yok) En iyi fiyat.
trendler bir şeyi sıkıştırıyor ....)))
[Silindi]  
stranger :

Bir kokuyla fazla uzağa gidemezsin) Sensei yine bir mağarada sakladığı bir şey, orada dağlarda çıldırdı)))

satışlar kapandı, teklifleri bekliyorum)))

günlük yazımı okuyan herkes =)

 

Eurobucks'taki hacimlere bir bakın - görünüşe göre yokuş yukarı gittiler ve hareket uyandı ...

hacim ve hız konusunda yokuş yukarı

[Silindi]  
Myth63 :

günlük yazımı okuyan herkes =)

pire

beyler, DENGE'yi bulun ======= 0 !!! hareket arayanlar olmadan önceden tahmin edilebilir, kâr - şanslı

 

ve bütün gün Enka'yı denedim:

ve hırçın, tahammülü yüksek, peşine takılan yapışkan borçlar...


 
_new-rena :

pire

beyler, DENGE'yi bulun ======= 0 !!! hareket arayanlar olmadan önceden tahmin edilebilir, kâr - şanslı

Yani bir şey tahmin ederdim, dinlerdik)
[Silindi]  
stranger :
Yani bir şey tahmin ederdim, dinlerdik)
linki tıkla. hareketten bir saat önce bana gösterdi. Dün yarım gün konuştum. komşular..........eprst...
1...113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144...2119
Yeni yorum