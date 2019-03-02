FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1080

Yeni yorum
 
artikul :
Biraz daha havalı görünmek için)))
Yıllar boyunca kazanılan izlenimleri ve ağırlığı kırabilecek olan tam olarak izlemedir! (trol ağırlığı)
 
Ishim :
Yıllar boyunca kazanılan izlenimleri ve ağırlığı kırabilecek olan tam olarak izlemedir! (trol ağırlığı)
ge-gee
 
stranger :
ge-gee
0
 
Ishim :
Yıllar boyunca kazanılan izlenimleri ve ağırlığı kırabilecek olan tam olarak izlemedir! (trol ağırlığı)
Sana inanıyoruz, Ey Mighty One ve üçüncü sınıf bir DC'nin aptalca izlenmesine değil)))
 
artikul :
Sana inanıyoruz, Ey Mighty One ve üçüncü sınıf bir DC'nin aptalca izlenmesine değil)))

Genel olarak, bunların düşmanların entrikaları olduğuna eminim, Büyük'ümüz böyle ticaret yapamaz, özellikle O'nu boğar !!!

Teşekkür ederim!

 

ne tartışılacak, her şeyi haklı çıkaracak:


[Silindi]  

PROGRAM HAZIR!!!!


 

Avdey ve Claude hakkında.

Avdey: - Bilirsiniz, sadece müzayedede hacimler beliriyor ve fiyat itici güç oluyor, tek soru hangi yönde? (((

Klavdeya: - Yine, kış için böğürtlenleri kurutmak için!, yarın köye gitmeye hazırlanın!

Avdey: - İyi, iyi ..))))

 
Ishim :

Avdey ve Claude hakkında.

Avdey: - Bilirsiniz, sadece müzayedede hacimler beliriyor ve fiyat itici güç oluyor, tek soru hangi yönde? (((

Klavdeya: - Yine, kış için böğürtlenleri kurutmak için!, yarın köye gitmeye hazırlanın!

Avdey: - İyi, iyi ..))))

Ne diyebilirim ki... Sen, Sensei iyi yüzüyorsun, Maxim, Fyodor ve öğrencileri Peter hakkında, bu hala evet, yoksa Avdei bir şekilde..., kısacası berbat...
 

o programlar ne? Buradaki girişi bir durakla şarj edin, evet egzersiz yapın

o zaman program...

1...107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087...2119
Yeni yorum