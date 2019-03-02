FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1080
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Biraz daha havalı görünmek için)))
Yıllar boyunca kazanılan izlenimleri ve ağırlığı kırabilecek olan tam olarak izlemedir! (trol ağırlığı)
ge-gee
Yıllar boyunca kazanılan izlenimleri ve ağırlığı kırabilecek olan tam olarak izlemedir! (trol ağırlığı)
Sana inanıyoruz, Ey Mighty One ve üçüncü sınıf bir DC'nin aptalca izlenmesine değil)))
Genel olarak, bunların düşmanların entrikaları olduğuna eminim, Büyük'ümüz böyle ticaret yapamaz, özellikle O'nu boğar !!!
Teşekkür ederim!
ne tartışılacak, her şeyi haklı çıkaracak:
PROGRAM HAZIR!!!!
Avdey ve Claude hakkında.
Avdey: - Bilirsiniz, sadece müzayedede hacimler beliriyor ve fiyat itici güç oluyor, tek soru hangi yönde? (((
Klavdeya: - Yine, kış için böğürtlenleri kurutmak için!, yarın köye gitmeye hazırlanın!
Avdey: - İyi, iyi ..))))
Avdey ve Claude hakkında.
Avdey: - Bilirsiniz, sadece müzayedede hacimler beliriyor ve fiyat itici güç oluyor, tek soru hangi yönde? (((
Klavdeya: - Yine, kış için böğürtlenleri kurutmak için!, yarın köye gitmeye hazırlanın!
Avdey: - İyi, iyi ..))))
o programlar ne? Buradaki girişi bir durakla şarj edin, evet egzersiz yapın
o zaman program...