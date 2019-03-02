FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1075

Yeni yorum
 
Lesorub :

tamam, saçma sapan bir konuşma...

bu müstehcenliği bir kolputy şubesinde göstermek muhtemelen daha iyidir

sinekleri pirzolalardan ayırın...

Bir demoda ticaret yapan insanların dürüst öğrencilerinden (ve gerçek hayatta sosis olanlardan) gerçeğin ardından ekran atlamacılarını ayırmak gerekir.
 
lactone :

Garip, işte bana açıklıyorsun.

Seçeneklerle tuvaliniz ile benimki arasındaki temel fark nedir (ve siz de aynılarını çizerdiniz):

Aynı düzeltme bölgeleri, sadece kafanızı sayılarla doldurmanıza gerek yok)))

Alacak mısın? Ne zaman, neye rehberlik edeceksiniz? Fark bu.

İşim :
komşuya geleceğim))))

Pamm'ına bak ve gül, hiçbir yere gitmene gerek yok))))

 
Ishim :
Bir demoda ticaret yapan insanların dürüst öğrencilerinden (ve gerçek hayatta sosis olanlardan) gerçeğin ardından ekran atlamacılarını ayırmak gerekir.
Kesinlikle. Ve daha fazla yok.
 
stranger :
Kesinlikle. Ve daha fazla yok.
Fikriniz benim için ne çevrimiçi ne de gerçeklerden sonra ilginç değil - patamushta geçmiş olacak. (kişisel bir şey değil sadece tahmin)
 
stranger :

Alacak mısın? Ne zaman, ne tarafından yönlendirileceksiniz? Fark bu.

Pamm'ına bak ve gül, hiçbir yere gitmene gerek yok))))

Ticaretinizi nerede görebilirim?
 
Ishim :
Fikriniz benim için ne çevrimiçi ne de gerçeklerden sonra ilginç değil - patamushta geçmiş olacak. (kişisel bir şey değil sadece tahmin)

Pamm'inize bakıyorum, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum))))

İşim :
Ticaretinizi nerede görebilirim?

seninkini gör)

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

 
stranger :

Pamm'inize bakıyorum, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum))))

seninkini gör)

TAMAM!
 
Ishim :
TAMAM!
Git kapıyı aç, yoksa yatırımcılar alacak
 
stranger :

Alacak mısın? Ne zaman, neye rehberlik edeceksiniz? Fark bu.

Evet yapacağım. Zaten biraz aldım, ama ayağı yakaladı.

Normal bir destek çizer çizmez veya düzleşir, hemen. Haftalık grafikte - hemen hemen ve bölgede duruyoruz. Ama 200 pp'de durmayacağım - spreadler izin vermiyor. Yani bir Mit - ızgara - satın alınmış gibi olurdu.

Ve ne sen ne de ben geleceği görüyoruz zaten

 
stranger :
Git kapıyı aç, yoksa yatırımcılar alacak

"Pound hakkında daha spesifik bir şey söylemedi, 57'ye gidiyor, orada zirvelerde sallanıyor, birkaç rakam geri alıyor, 2-3-4, henüz bilmiyorum, bu yüzden yükseklerin olup olmayacağını söylemeyeceğim. olacak - bileceğim, bundan sonra 63'e büyümeye devam edecek. Burada ve her şey, açık ve somut."

kolput - balomut))))))


1...106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082...2119
Yeni yorum