FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1074
Ve görülecek ne var?
Anladığım kadarıyla grafikteki kısa çizgilere bakınca anlayış gelecek?))))))))))))
Harrier'i sattın mı, yenka'yı sattın mı?
kolputy onlar hakkında ne diyecek?
yani resimlerinizde: infaz affedilemez ...
tireler:
ve evra...
konuşlandırıldı mı?
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&viewfull=1#post12238760
Ve evet, hiçbir özelliğin yok, bir pound aldım çünkü xs ne kadar y))))
"Mırıldanmayı kes, benim için..."
"Mırıldanmayı kes, benim için..."
her şey çok açık, TR 5397
çubuklar yalan söylemez...
ge-gee
Öğretmenle yaptığınız “ticaret”teki noktayı hiç anlamıyorum, ne tür 53 var, rakam üzerinden maksimumu kapatacaksınız ve bebeği besleyeceksiniz)))) Son bir buçuk hafta boyunca, en azından komşu, her gün alışveriş, 49'dan gelenler nasıl gidiyor?)) ))
Ve bir hafta boyunca yaklaşık 53 mırıldanmak yerine, bu süre zarfında en az üç satış rakamı almak mümkün oldu.
tamam saçma sapan bir konuşma...
bu müstehcenliği bir kolputy şubesinde göstermek muhtemelen daha iyidir
sinekleri pirzolalardan ayırın...
Ben iki haftalığına satıyorum, siz iki haftalığına alıyorsunuz, katılıyorum, faydasız, hayal kurun.)
Umarım satışlar kapanır.
Korkarım tarih tekerrür edecek...
Ve görülecek ne var?
Anladığım kadarıyla grafikteki kısa çizgilere bakınca anlayış gelecek?))))))))))))
"Öğretmenim, kusura bakmayın aptal, bu tahmininizle ne yapacaksınız?"
evet x.z. onunla ne yapmalı, ya da belki de soru kimin tire olduğudur))))) (geri alma her zaman olduğu gibi çalışmadı)
Alımlardan iyi bir kar elde edildiğini gösterdi. Ve 5261'den satış henüz kapanmadı. Pekala, tarlada senin gibi araba kullanmayacağım çünkü bir şey hayal ediyordu))))
Beyler sizin sorununuz neden burada alıp sattığınızı kendinize bile açıklayamıyor olmanız, yani konuşacak bir şey yok.
Kısacası, düşünüyorum, sigara içiyorum, gerçek zamanlı olarak, kesinlikle gerçekten sonra, birinden korktuğum için değil, peşimden koşmadıkları için anlaşmalar yayınlamayacağım)))
İşte resimler, 45 hedef ve düzeltme bölgelerini görebileceğinizi düşünüyorum.
Garip, işte bana açıklıyorsun.
Seçeneklerle tuvaliniz ile benimki arasındaki temel fark nedir (ve siz de aynılarını çizerdiniz):
Aynı düzeltme bölgeleri, sadece kafanızı sayılarla doldurmanıza gerek yok)))